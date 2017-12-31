Адвокат Родченкова призвал президента МОК уйти в отставку из-за слишком мягких санкций в отношении России

МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать.

Джим Уолден