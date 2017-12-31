Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика
NYT: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
26События 2017 года в фотографиях
11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адвокат Родченкова призвал президента МОК уйти в отставку из-за слишком мягких санкций в отношении России

Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха подать в отставку.

Источник: РИА "Новости"

Он обвинил МОК в том, что он преклоняется перед Россией.

Ранее Уолден заявил, что МОК следовало бы сделать больше для защиты бывшего директора российской антидопинговой лаборатории. По его словам, Родченков подвергался многочисленным угрозам.

— Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, — цитирует Inside the games Уолдена. — Вспомните, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России.

МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать.
Джим Уолден
Медведев: МОК поверил человеку с психопатическими отклонениями
Во время загрузки произошла ошибка.
7 декабря© Ньюстюб
ФИФА подозревает футболистов ЦСКА
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика
NYT: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг
Бах: Что этичного в том, чтобы наказывать невиновных россиян?
Венгер превзошел рекорд Фергюсона в АПЛ
Подарки на Новый год. Кому нужнее всего трансферы зимой
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
Нурмагомедов в следующем бою хотел бы встретиться с Фергюсоном
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь