The New York Times: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг

Источник: AP 2017

Авторы газетной публикации выразили уверенность в том, что проблема допинга в России до сих пор актуальна, и атлеты продолжат мошенничать в Пхенчхане.

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, изучавший вопрос существования допинговой системы в РФ, назвал решения МОК трусливыми и призвал болельщиков рассматривать медальный зачет грядущей Олимпиады-2018 как временный:

— Разрешение российским спортсменам выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом — это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы.

Из отчета 2016 года четко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни «чистых» спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах. Я признаю, что запрет на участие в Олимпийских играх для всех российских спортсменов — это жесткое решение, но строгость — это как раз то, что сейчас и нужно.

Трусливые решения МОК перед Играми-2016 позволили России осмелеть в своем обмане и не бояться наказания, — цитирует Робертсона издание.

Робертсон был главным следователем WADA до января 2016 года. В ходе расследования он пришел к выводу, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.

Эксперт убежден, что как только спортсмен попадал в сборную, у него просто не было выбора — либо допинг, либо конец карьеры. При этом спортсмены и тренеры тесно сотрудничали с врачами, разрабатывавшими допинговые программы, а также хранившими и распространявшими запрещенные вещества прямо в Министерстве спорта.

— Даже наркокартели, с которыми я боролся большую часть своей карьеры, не были такими наглыми, как сотрудники секретных служб, гарантирующие спортсменам, что они не провалят допинг-тесты, что их прикроют.

Наказание МОК для России — полнейший фарс. Это означает, что в Пхенчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами.

Опять пройдут годы, прежде чем настоящие чемпионы и призеры Игр-2018 получат свои медали по почте, — заявил автор статьи.

Робертсон указывает на то, что российские чиновники не признали своей вины, запугивали свидетелей и продолжали использовать допинг даже во время расследования. До сих пор нет доказательств, что допинг-система в РФ перестала существовать.