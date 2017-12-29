Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Алкоголь будит в людях худшее
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
СМИ: Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно

Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы сборной России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных атлетов.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Согласно предписаниям МОК, правила в отношении нейтральных российских атлетов будут довольно жесткими — ни флага, ни герба, ни даже сочетания триколора. Однако же официальный экипировщик команды уже нашел решения, как выйти из этой ситуации.

ДИЗАЙН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

— Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, — рассказала основатель компании-экипировщика Анастасия Задорина. — Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, логотип ОКР, поставили логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

По словам Задориной, частично коллекцию удастся переделать, а частично создать заново, основные цвета останутся неизменными, но, в соответствии с правилами, уже не будут складываться в национальный флаг. Впрочем, кое-что из созданной ранее олимпийской коллекции может пригодиться россиянам уже на параде церемонии закрытия, где, в случае восстановления ОКР, флаг будет возвращен нам.

— Часть коллекции будет переделана, часть — пошита заново, — продолжила Задорина. — Основными цветами останутся серый, красный и белый. Экипировочный центр будет открыт 22 января. Новые обстоятельства диктуют свои жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой, которую бренд разработал специально для них и с учетом их пожеланий, но мы надеемся, что на церемонии закрытия команда России пройдет с флагом и в парадной форме, которая была запланирована изначально. Но в любом случае болельщиков никто не сможет ограничить в выборе патриотичной одежды с триколором, и это уже доказывают в продажи: наибольшей популярностью пользуются вещи из олимпийской коллекции.

БЕЗ НАДПИСИ RUS

Таким образом, вопрос с парадной формой решен. Что же с «боевыми» костюмами? Некоторые виды спорта уже решили этот вопрос. Так, саночники выбрали себе бордовую экипировку для выступлений.

— Что касается боевой экипировки, то она с МОК согласована, — цитирует «Р-Спорт» главу федерации Наталию Гарт. — Это будет экипировка бордового цвета с небольшой надписью на рукаве «Олимпийский атлет из России». Мы все сделали, как они сказали.

К помощи Гарт прибегнет и Федерация керлинга России, ее руководитель Дмитрий Свищев рассказал, что экипировка будет черно-белой.

— Мы приняли решение, что будем шить форму в Москве, — цитирует «Р-Спорт» Свищева. — Мы обратимся к Наталии Гарт. Она не только известный президент ФССР, но и модельер, владелец хорошего ателье. Думаем, она поможет нам сшить хорошую и модную экипировку, потому что у нас женская команда и один мужчина в дабл-миксте. Купить сейчас мы ничего не успеем. Мы отправили в МОК образцы нашей формы — черная и белая. Нам согласовали. Будем в этом направлении двигаться.

Прыгуны с трамплина также решили полностью отказаться от цветов триколора практически полностью.

— Дизайн наших прыжковых комбинезонов уже практически согласован с МОК, — цитирует ТАСС руководителя федерации Дмитрия Дубровского. — Мы уже обратились к поставщикам экипировки, чтобы они избежали совпадения всех трех цветов российского флага при их создании. Но они и так не совпадали, поскольку в комбинезонах присутствуют черный, желтый, синий, коричневый и красный цвета в различных сочетаниях в зависимости от предназначения комбинезона. У каждого спортсмена таких комбинезонов от трех до пяти штук на разную погоду.

Лыжники же ничего менять не будут — лишь уберут с костюмов то, что противоречит правилам МОК.

— В выходные пришла информация от нашего нынешнего экипировщика, они приняли решение одеть нас на Олимпийские игры — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации Елену Вяльбе. — Думаю, что форма будет такая, какая должна была быть, но без надписи RUS. Пока не видели нового макета, но думаю, что будет то же самое. Никаким критериям она не противоречит.

Проще всего, пожалуй, в этой ситуации будет фигуристам — их соревновательные костюмы изначально не привязаны к цветам флага. Со своей экипировки им придется убрать лишь нашивки с флагом.

Дзюба может начать новый сезон в ФНЛ
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь