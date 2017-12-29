Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно

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Согласно предписаниям МОК, правила в отношении нейтральных российских атлетов будут довольно жесткими — ни флага, ни герба, ни даже сочетания триколора. Однако же официальный экипировщик команды уже нашел решения, как выйти из этой ситуации.

ДИЗАЙН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

— Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, — рассказала основатель компании-экипировщика Анастасия Задорина. — Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, логотип ОКР, поставили логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

По словам Задориной, частично коллекцию удастся переделать, а частично создать заново, основные цвета останутся неизменными, но, в соответствии с правилами, уже не будут складываться в национальный флаг. Впрочем, кое-что из созданной ранее олимпийской коллекции может пригодиться россиянам уже на параде церемонии закрытия, где, в случае восстановления ОКР, флаг будет возвращен нам.

— Часть коллекции будет переделана, часть — пошита заново, — продолжила Задорина. — Основными цветами останутся серый, красный и белый. Экипировочный центр будет открыт 22 января. Новые обстоятельства диктуют свои жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой, которую бренд разработал специально для них и с учетом их пожеланий, но мы надеемся, что на церемонии закрытия команда России пройдет с флагом и в парадной форме, которая была запланирована изначально. Но в любом случае болельщиков никто не сможет ограничить в выборе патриотичной одежды с триколором, и это уже доказывают в продажи: наибольшей популярностью пользуются вещи из олимпийской коллекции.

БЕЗ НАДПИСИ RUS

Таким образом, вопрос с парадной формой решен. Что же с «боевыми» костюмами? Некоторые виды спорта уже решили этот вопрос. Так, саночники выбрали себе бордовую экипировку для выступлений.

— Что касается боевой экипировки, то она с МОК согласована, — цитирует «Р-Спорт» главу федерации Наталию Гарт. — Это будет экипировка бордового цвета с небольшой надписью на рукаве «Олимпийский атлет из России». Мы все сделали, как они сказали.

К помощи Гарт прибегнет и Федерация керлинга России, ее руководитель Дмитрий Свищев рассказал, что экипировка будет черно-белой.

— Мы приняли решение, что будем шить форму в Москве, — цитирует «Р-Спорт» Свищева. — Мы обратимся к Наталии Гарт. Она не только известный президент ФССР, но и модельер, владелец хорошего ателье. Думаем, она поможет нам сшить хорошую и модную экипировку, потому что у нас женская команда и один мужчина в дабл-миксте. Купить сейчас мы ничего не успеем. Мы отправили в МОК образцы нашей формы — черная и белая. Нам согласовали. Будем в этом направлении двигаться.

Прыгуны с трамплина также решили полностью отказаться от цветов триколора практически полностью.

— Дизайн наших прыжковых комбинезонов уже практически согласован с МОК, — цитирует ТАСС руководителя федерации Дмитрия Дубровского. — Мы уже обратились к поставщикам экипировки, чтобы они избежали совпадения всех трех цветов российского флага при их создании. Но они и так не совпадали, поскольку в комбинезонах присутствуют черный, желтый, синий, коричневый и красный цвета в различных сочетаниях в зависимости от предназначения комбинезона. У каждого спортсмена таких комбинезонов от трех до пяти штук на разную погоду.

Лыжники же ничего менять не будут — лишь уберут с костюмов то, что противоречит правилам МОК.

— В выходные пришла информация от нашего нынешнего экипировщика, они приняли решение одеть нас на Олимпийские игры — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации Елену Вяльбе. — Думаю, что форма будет такая, какая должна была быть, но без надписи RUS. Пока не видели нового макета, но думаю, что будет то же самое. Никаким критериям она не противоречит.