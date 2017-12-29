Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно
Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы сборной России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных атлетов.
Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы сборной России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных атлетов.
Согласно предписаниям МОК, правила в отношении нейтральных российских атлетов будут довольно жесткими — ни флага, ни герба, ни даже сочетания триколора. Однако же официальный экипировщик команды уже нашел решения, как выйти из этой ситуации.
ДИЗАЙН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
— Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, — рассказала основатель
По словам Задориной, частично коллекцию удастся переделать, а частично создать заново, основные цвета останутся неизменными, но, в соответствии с правилами, уже не будут складываться в национальный флаг. Впрочем,
— Часть коллекции будет переделана, часть — пошита заново, — продолжила Задорина. — Основными цветами останутся серый, красный и белый. Экипировочный центр будет открыт 22 января. Новые обстоятельства диктуют свои жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой, которую бренд разработал специально для них и с учетом их пожеланий, но мы надеемся, что на церемонии закрытия команда России пройдет с флагом и в парадной форме, которая была запланирована изначально. Но в любом случае болельщиков никто не сможет ограничить в выборе патриотичной одежды с триколором, и это уже доказывают в продажи: наибольшей популярностью пользуются вещи из олимпийской коллекции.
БЕЗ НАДПИСИ RUS
Таким образом, вопрос с парадной формой решен. Что же с «боевыми» костюмами? Некоторые виды спорта уже решили этот вопрос. Так, саночники выбрали себе бордовую экипировку для выступлений.
— Что касается боевой экипировки, то она с МОК согласована, — цитирует «Р-Спорт» главу федерации Наталию Гарт. — Это будет экипировка бордового цвета с небольшой надписью на рукаве «Олимпийский атлет из России». Мы все сделали, как они сказали.
К помощи Гарт прибегнет и Федерация керлинга России, ее руководитель Дмитрий Свищев рассказал, что экипировка будет
— Мы приняли решение, что будем шить форму в Москве, — цитирует «Р-Спорт» Свищева. — Мы обратимся к Наталии Гарт. Она не только известный президент ФССР, но и модельер, владелец хорошего ателье. Думаем, она поможет нам сшить хорошую и модную экипировку, потому что у нас женская команда и один мужчина в
Прыгуны с трамплина также решили полностью отказаться от цветов триколора практически полностью.
— Дизайн наших прыжковых комбинезонов уже практически согласован с МОК, — цитирует ТАСС руководителя федерации Дмитрия Дубровского. — Мы уже обратились к поставщикам экипировки, чтобы они избежали совпадения всех трех цветов российского флага при их создании. Но они и так не совпадали, поскольку в комбинезонах присутствуют черный, желтый, синий, коричневый и красный цвета в различных сочетаниях в зависимости от предназначения комбинезона. У каждого спортсмена таких комбинезонов от трех до пяти штук на разную погоду.
Лыжники же ничего менять не будут — лишь уберут с костюмов то, что противоречит правилам МОК.
— В выходные пришла информация от нашего нынешнего экипировщика, они приняли решение одеть нас на Олимпийские игры — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации Елену Вяльбе. — Думаю, что форма будет такая, какая должна была быть, но без надписи RUS. Пока не видели нового макета, но думаю, что будет то же самое. Никаким критериям она не противоречит.
Проще всего, пожалуй, в этой ситуации будет фигуристам — их соревновательные костюмы изначально не привязаны к цветам флага. Со своей экипировки им придется убрать лишь нашивки с флагом.