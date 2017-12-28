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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию заранее обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

В России по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены продолжают употреблять допинг. Об этом заявил бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон. Его слова приводит New York Times.

Источник: Reuters

«На Олимпиаде-2018 “чистые” спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употреблял допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте. Россия не только не признала вину, но и продолжает использовать запрещенные вещества во время расследования. Все это говорит о том, что система продолжает работать. И об этом известно МОК», — сказал Робертсон.

По его словам, решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов — насмешка.

Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг. У атлета, попадающего в сборную, просто нет выбора. Или допинг, или завершение карьеры
Джек Робертсон

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет свою непричастность к допинговым махинациям.

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