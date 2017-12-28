Россию заранее обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

«На Олимпиаде-2018 “чистые” спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употреблял допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте. Россия не только не признала вину, но и продолжает использовать запрещенные вещества во время расследования. Все это говорит о том, что система продолжает работать. И об этом известно МОК», — сказал Робертсон.