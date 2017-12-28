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09:44 (мск), источник: Известия

Без планов на Олимпиаду

В графике Владимира Путина нет визита в Южную Корею в феврале.

Источник: Известия

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсменов допустят до соревнований в статусе «олимпийский атлет из России», выступать они будут под нейтральным флагом, без гимна и в форме без указаний на принадлежность к своей стране.

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Летом Владимир Путин отказался от посещения Олимпийских игр в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в первенстве. Визит на зимние Олимпийские игры в Южную Корею в графике главы государства пока тоже не значится.

— Пока таких планов нет, — ответил Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли президент посетить игры.

В сентябре 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчане, которая состоится в феврале 2018 года.

В ноябре корейское министерство иностранных дел выразило надежду, что олимпийская сборная России и Владимир Путин смогут приехать на Игры. Однако это было еще до решения МОКа в отношении российской команды.

Комментируя ограничения в отношении сборной, Владимир Путин выступил против бойкота Игр и призвал не препятствовать поездке в Южную Корею «чистых» спортсменов, не замешанных в допинговом скандале.

В 2012 году Владимир Путин не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне, но приехал в столицу Великобритании уже в ходе Игр. Он провел переговоры с премьер-министром и посетил финал олимпийского турнира по дзюдо. В 2008 году Владимир Путин присутствовал на церемонии открытия летней Олимпиады в Пекине — тогда он был председателем правительства РФ.

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