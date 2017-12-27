CAS не получал от Мутко иска на решение МОК
Спортивный арбитражный суд Лозанны не получал иска от
Спортивный арбитражный суд Лозанны не получал иска от
Об этом «Чемпионату» сообщили в
«К этому моменту CAS не получал заявления от господина Мутко», — говорится в сообщении
На днях Мутко заявил, что покидает пост президента РФС на время разбирательства в судах и обратится в CAS 26 декабря. Он не согласен с решением Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 27 декабря
Мутко занимал пост министра спорта России во время Олимпийских игр—2014 в Сочи. От Игр был отстранён и его бывший заместитель Юрий Нагорных. В МОК убеждены, что российская команда совершила серьёзные нарушения.