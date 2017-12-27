Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад

МОК 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В понедельник Мутко заявил, что во вторник подаст иск в CAS на решение МОК.

В понедельник по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что Мутко приостановил деятельность на посту президента организации на полгода на время судебных разбирательств. В среду Мутко заявил, что Алексей Сорокин вместо него будет председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, а он сосредоточится на работе в правительстве РФ.