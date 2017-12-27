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15:35 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от участия в Олимпиадах в любом качестве.

Источник: РИА "Новости"

МОК 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В понедельник Мутко заявил, что во вторник подаст иск в CAS на решение МОК.

В понедельник по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что Мутко приостановил деятельность на посту президента организации на полгода на время судебных разбирательств. В среду Мутко заявил, что Алексей Сорокин вместо него будет председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, а он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

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