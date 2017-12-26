Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой?
От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
Опубликован рейтинг самых стильных женщин года
Фото дня: Робби Уильямс позирует полностью обнаженным
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
Пассажир заявил о намеренном съезде водителя автобуса в переход
В Германии умер участник группы «Песняры»
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
26 декабря, источник: Р-Спорт

Лукашенко и главы стран СНГ поддержали российских спортсменов

НОВО-ОГАРЕВО, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на Олимпиаде в Южной Корее, применять санкции нужно к тем, кто виноват в допинге.

Источник: Reuters

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), «чистые» от допинга российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ исполняться не будет.

«Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ — вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ», — сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Фоторепортаж
России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом

«Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — добавил он.

Лукашенко напомнил, что у белорусских спортсменов также были проблемы. «Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы — самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло», — сказал он, отметив, что страна потеряла и медали, и имидж.

«Мы это все проходили, уверен, что также будет с РФ. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны», — заявил глава Белоруссии.

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой?
От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
Нападающий «Тоттенхэма» забил больше Роналду и Месси в 2017 году
«Барселона» следит за Головиным: трансферные слухи в РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2
Американский боец пожаловался на угрозы со стороны россиян
Логинов и Старых подали апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Новорожденным будут раздавать приданое при выписке из роддома Об этом на своем официальном сайте сообщил Сергей Собянин.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь