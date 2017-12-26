Лукашенко и главы стран СНГ поддержали российских спортсменов

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Исполком МОК 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), «чистые» от допинга российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ исполняться не будет.

«Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ — вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ», — сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

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«Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — добавил он.

Лукашенко напомнил, что у белорусских спортсменов также были проблемы. «Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы — самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло», — сказал он, отметив, что страна потеряла и медали, и имидж.