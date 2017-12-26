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26 декабря, источник: ТАСС

Запущен олимпийский интернет-портал ОКР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Состоялся запуск интернет- портала двух проектов Олимпийского комитета России (ОКР) — «Команда России» и «ОКР ТВ». Презентация состоялась в здании ОКР, символический старт проекту дал глава организации Александр Жуков.

На едином портале ежедневно планируется размещение видео, фото и текстового контента собственного производства ОКР, включая новости от первоисточника в период Олимпийских игр.

Это интересный проект. В свое время, когда в МОК появилась идея Олимпийского телеканала, мы начали параллельно работать и над нашим проектом. В современном мире потребность в таком СМИ очень большая. Я уверен, что любой пользователь может получить полную информацию о наших олимпийцах
Александр Жуков

«Это полноценный канал, для болельщиков это будет одним из главным СМИ. Надеюсь, что он [канал] станет популярным», — добавил он.

В период зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, интернет-портал планирует охватить уникальную аудиторию численностью не менее 3,2 млн пользователей.

Проект «Команда России» был создан с целью объединения всех сборных страны, а также для формирования и продвижения единого бренда — символа российского спорта высших достижений, лицом которого станут ведущие спортсмены.

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