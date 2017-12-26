Запущен олимпийский интернет-портал ОКР

Это интересный проект. В свое время, когда в МОК появилась идея Олимпийского телеканала, мы начали параллельно работать и над нашим проектом. В современном мире потребность в таком СМИ очень большая. Я уверен, что любой пользователь может получить полную информацию о наших олимпийцах

Александр Жуков