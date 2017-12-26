Запущен олимпийский интернет-портал ОКР

На едином портале ежедневно планируется размещение видео, фото и текстового контента собственного производства ОКР, включая новости от первоисточника в период Олимпийских игр.
Это интересный проект. В свое время, когда в МОК появилась идея Олимпийского телеканала, мы начали параллельно работать и над нашим проектом. В современном мире потребность в таком СМИ очень большая. Я уверен, что любой пользователь может получить полную информацию о наших олимпийцах
«Это полноценный канал, для болельщиков это будет одним из главным СМИ. Надеюсь, что он [канал] станет популярным», — добавил он.
В период зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, интернет-портал планирует охватить уникальную аудиторию численностью не менее 3,2 млн пользователей.
Проект «Команда России» был создан с целью объединения всех сборных страны, а также для формирования и продвижения единого бренда — символа российского спорта высших достижений, лицом которого станут ведущие спортсмены.