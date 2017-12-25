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25 декабря, источник: ТАСС

Мутко оспорит в CAS пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что во вторник подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно запретить ему посещать Олимпиады.

Об этом Мутко рассказал журналистам на пресс-конференции после заседания исполкома Российского футбольного союза.

«Я не могу согласиться с тем, что говорят о Сочи, — сказал Мутко. — Так что я принял решение, что во вторник подам иск в CAS, чтобы оспорить решение [об отстранении от Олимпиад]».

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