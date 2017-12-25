Марике Ферфорт, выигравшая четыре медали на двух последних Играх и дважды признававшаяся лучшим паралимпийцем Бельгии, планирует прибегнуть к эвтаназии.
Мутко оспорит в CAS пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/.
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/.
Об этом Мутко рассказал журналистам на
«Я не могу согласиться с тем, что говорят о Сочи, — сказал Мутко. — Так что я принял решение, что во вторник подам иск в CAS, чтобы оспорить решение [об отстранении от Олимпиад]».