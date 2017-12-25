«Выпустите белых бабочек из красной коробки». Чемпионка Лондона-2012 спланировала свою смерть

Источник: Спорт-Экспресс

ЗОЛОТО, ДВА СЕРЕБРА И БРОНЗА

Марике Ферфорт сейчас 38 лет, и около половины жизни она прикована к инвалидному креслу. В детстве она всегда была спортивным ребенком, серьезно занималась баскетболом, но профессиональным атлетом стала при обстоятельствах, которые вряд ли пожелаешь и врагу. Когда девушке исполнился 21 год, у нее было диагностировано заболевание позвоночника — редкое, дегенеративное, а самое главное, неизлечимое. С тех пор вся жизнь Ферфорт превратилась в битву с недугом, которую невозможно выиграть.

Вскоре она оказалась частично парализована и начала серьезно заниматься спортом. Помимо прочего — чтобы помочь себе в процессе реабилитации. Она играла в паралимпийскую разновидность баскетбола, а также серьезно увлеклась триатлоном и в 2007-м выступила на знаменитом Ironman на Гавайях. Но к 2009 году состояние Ферфорт ухудшилось настолько, что о подвижных играх и длительных соревнованиях пришлось забыть, и она сосредоточилась на спринте.

Именно в гонках на колясках бельгийка достигла наивысших спортивных успехов. В 2012-м на Играх в Лондоне она стала чемпионкой на стометровке в категории Т52 и взяла серебро на дистанции вдвое длиннее. Четыре года спустя в Рио-де-Жанейро Ферфорт стала второй в забеге на 400 метров и третьей — на «сотне». После Игр в Бразилии она завершила карьеру, причем в родной стране Ферфорт популярна не меньше, чем футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

ПЛОХИХ ДНЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОРОШИХ

Одной из основных причин такого страшного решения стали сильные боли, которые беспокоят спортсменку с самого начала борьбы со своим заболеванием. Сейчас они стали почти постоянными, из-за них Ферфорт почти не может спать. Никакие анестетики ей уже не помогают.

— Я не знаю, что меня ждет через полчаса, — говорила бельгийка в интервью ВВС. — Мне может стать очень плохо, начаться приступ эпилепсии, я плачу, кричу от боли. Мне нужно много таблеток — болеутоляющие, валиум, морфий.

Серебро в Рио она взяла, пережив 30-часовой приступ жестокой боли и почти сутки после этого пролежав под капельницей. По ее словам, люди падают в обморок, видя ее нынешнее состояние. На данный момент Ферфорт находится в одной из больниц Брюсселя, она парализована по грудь, ее перестают слушаться пальцы и стремительно падает зрение на оба глаза.

Поэтому она намерена прибегнуть к средству, которое выбрала уже давно. Еще в 2008-м Ферфорт оформила все необходимые документы для эвтаназии. Эта процедура, запрещенная во многих странах мира, в Бельгии легальна с 2002 года. В среднем к смерти от рук докторов здесь прибегают пять пациентов в день. Для получения разрешения нужно соответствовать ряду критериев — например, страдать от неизлечимой болезни, пусть даже не угрожающей жизни, и получить соответствующее заключение от консилиума из трех врачей.

Спортсменка давно заявляла, что прибегнет к эвтаназии, когда «плохих дней в жизни станет больше, чем хороших». И подумывала об этом еще до Игр в Рио.

БАБОЧКИ, МОРЕ И ШАМПАНСКОЕ

Дата проведения процедуры еще не определена, но отец спортсменки Йос недавно сказал прессе, что этот день близок. Ферфорт уже составила завещание, в котором описала и то, что произойдет после ее смерти.

В момент, когда это случится, из красной коробки выпустят белых бабочек, а прах спортсменки после кремации будет развеян над морем рядом с Канарскими островами, где бельгийка последние девять лет неизменно проводила рождественские каникулы. Ее друзья поднимут за нее по бокалу шампанского.