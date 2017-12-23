Журова объяснила большое количество медалей россиян на Олимпиаде в Сочи

Источник: РИА "Новости"

«В 2010 году Россия пошла по принципу канадцев в Ванкувере. Они сделали феноменальный скачок после туринской Олимпиады 2006 года. Перед своей, в 2010-м, у них была специальная программа — “Взойди на пьедестал”. Мы наняли ту же компанию, которая делала этот проект канадцам. Те же самые эксперты проанализировали, чего не хватает российским спортсменам, чтобы сделать прорыв», — сказала Журова.

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По словам бывшей спортсменки, эти эксперты общались с тренерами, выезжали в команды. «Предложили нам маркетинговые подходы, которые используются во всем мире, научную базу, новые методики тренировок. Они сказали, что если вы все это сделаете, то у вас будет то количество медалей, которое в итоге и получилось в Сочи. Был составлен список ребят, которых посчитали перспективными для Игр», — рассказала она. Это случилось за два года до соревнований.

22 декабря российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова были лишены серебряных медалей олимпиады Сочи-2014. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.