Слушания в CAS по делам российских спортсменов пройдут не ранее 20 января

Источник: РИА "Новости"

МОК в пятницу объявил об аннулировании результатов с Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации еще 11 российских спортсменов, а также сообщил о рассмотрении всех 46 открытых дел в отношении атлетов из России по итогам Игр-2014, трех из них — с оправдательным вердиктом.

«Иски в CAS в любом случае будут подаваться от (дисквалифицированных в пятницу) спортсменов, — сказал по телефону Пацев. — И сейчас уже ряд спортcменов, около двадцати пяти, подали апелляции в CAS. И поскольку вопросы в них одни, они объединены для рассмотрения в ходе одного заседания. Это уже сделано. И по одиннадцати спортсменам, когда будут поданы иски, документы, конечно, тоже будут объединены в одно общее дело. Слушания в CAS пройдут не ранее 20 января».