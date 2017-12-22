Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
22 декабря, источник: Р-Спорт

Слушания в CAS по делам российских спортсменов пройдут не ранее 20 января

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению исков российских спортсменов на решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о лишении наград Олимпийских игр-2014 и пожизненной дисквалификации пройдут в CAS не раньше 20 января 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» юрист Артем Пацев.

Источник: РИА "Новости"

МОК в пятницу объявил об аннулировании результатов с Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации еще 11 российских спортсменов, а также сообщил о рассмотрении всех 46 открытых дел в отношении атлетов из России по итогам Игр-2014, трех из них — с оправдательным вердиктом.

«Иски в CAS в любом случае будут подаваться от (дисквалифицированных в пятницу) спортсменов, — сказал по телефону Пацев. — И сейчас уже ряд спортcменов, около двадцати пяти, подали апелляции в CAS. И поскольку вопросы в них одни, они объединены для рассмотрения в ходе одного заседания. Это уже сделано. И по одиннадцати спортсменам, когда будут поданы иски, документы, конечно, тоже будут объединены в одно общее дело. Слушания в CAS пройдут не ранее 20 января».

«Потому что по жалобам российских атлетов, которые ранее были направлены в CAS, уже обсуждалось то, что слушания пройдут не ранее 20 января, — продолжил собеседник. — По правилам CAS сначала подается заявление о жалобе, потом — сама жалоба, затем другой стороне предоставляется право на изложение своей позиции со всеми доказательствами. Поэтому в любом случае рассмотрение исков раньше невозможно — есть процессуальный график, который согласовывается сторонами и CAS».

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь