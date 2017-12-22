МОК опубликовал мотивировочные части решений по россиянам Зайцевой и Румянцеву

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Спортсмены были пожизненно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Зайцева на Играх в Сочи в составе сборной России вместе с Ольгой Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Яной Романовой завоевала серебро в эстафетной гонке, однако позднее данный результат был аннулирован из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой. Позднее МОК также признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил.

В мотивировках, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.

Также в документах говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными, а также подчеркивается, что выводы Макларена о наличии в России институциональной системы применения допинга и вовлечения в нее спортсменов и чиновников могут в дальнейших делах рассматриваться как одно из доказательств причастности атлетов, поскольку без их непосредственного участия невозможно было реализовать схему подмены проб.

Кроме того, причиной для дисквалификации Зайцевой, как отмечается в документе, стали царапины на допинг-пробах и значительное превышение допустимого содержания соли в анализах. Кроме того, в одной из проб спортсменки, сданной после Олимпиады в Сочи, были обнаружены следы чужой ДНК. Решение о дисквалификации Румянцева, как следует из мотивировочной части, было вынесено из-за его нахождения в списке «Дюшес», при этом других доказательств (царапины, уровень соли) предоставлено не было.

В документе отмечается, что Родченков сообщил комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, что вся сборная России по биатлону, включая Зайцеву, употребляла допинговый коктейль «Дюшес» на Олимпиаде в Сочи. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что допинг-пробы Зайцевой подменялись с целью сокрытия употребления спортсменкой запрещенных веществ.

Также Родченков отмечает, что в 2012 году функционировал банк «чистых» допинг-проб российских спортсменов (в том числе — Зайцевой), которые потом на Играх-2014 заменялись на сданные определенными спортсменами в ходе Олимпиады. При этом, как сообщил Родченков, запас «чистой» мочи спортсменки в процессе проведения соревнований «почти истощился».