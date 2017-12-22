«Минус 43»: МОК дисквалифицировал еще одиннадцать российских спортсменов
МОСКВА, 22 дек —
МОСКВА, 22 дек —
Наибольший удар пришелся именно по саночникам: дисквалификация и аннулирование результатов Альберта Демченко и Татьяны Ивановой лишило сборную России еще двух серебряных медалей Олимпийских игр-2014. Демченко в Сочи завоевал серебро в соревнованиях одиночников и в эстафете, в которой также Россию представляла Иванова и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.
«Что я могу сказать — мы пойдем в суд, — сказал по телефону возглавляющий сейчас сборную России по санному спорту Демченко. — А как
«Сам факт того, что они решили взяться за нас (саночников), был неожиданным, — продолжил специалист. — И ничего неожиданного в решении для меня не было. Потому что все дела фабрикуются по одному лекалу, нас этим не удивишь. И впоследствии мы все равно все будем реабилитированы, хоть и посмертно (с улыбкой)».
«Оскорбление и плевок»
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт, комментируя решение МОК, назвала его оскорблением и плевком, который нельзя оставлять без внимания.
«Естественно, мы будем судиться, отстаивать свои права, — заявила агентству “Р-Спорт” Гарт. — Мы так это просто не собираемся оставлять. Более того, я это расцениваю как оскорбление, допустим, Альберта Демченко — человека, который прошел семь Олимпиад, который посвятил всю свою жизнь санному спорту. Это просто плевок, это нельзя так оставлять. Естественно, мы пойдем в CAS. Не исключаю и гражданские суды, в которые мы будем обращаться».
«Будем решать. Слава богу, в нашей международной федерации работают нормальные, вменяемые и адекватные люди. Нам очень повезло. Я очень рассчитываю на поддержку FIL. Нас на комиссии (Дениса) Освальда очень защищал глава правовой комиссии FIL Кристиан Крее. Он возмущен этими обвинениями, которые предъявляются в наш адрес. Наша международная федерация нас поддерживает», — добавила Гарт.
Уже одиннадцать
Число дисквалифицированных лыжников в пятницу возросло до одиннадцати, к предыдущим обвинительным приговорам присоединились еще три — Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева также пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на зимних Играх в Сочи, а их результаты аннулированы. При этом Крюков своего серебра в командном спринте лишился ранее, когда МОК дисквалифицировал его товарища по команде Максима Вылегжанина.
«Ничего другого, если честно, тут уже и не ожидали. Конечно же, по этим трем ребятам также будем подавать в CAS», — заявила «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Также обвинительный приговор прозвучал и в адрес российских конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова. «Я собираюсь отстаивать свои права в CAS, — подчеркнул Скобрев. — Надеюсь на поддержку Союза конькобежцев России. Я всегда соревновался “чистым”, никогда не употреблял запрещенных веществ и не хочу, чтобы мое имя было запятнано только
«Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится. Многие международные федерации уже выступили на стороне спортсменов, надеюсь, Международный союз конькобежцев (ISU) тоже поступит взвешенно в этой ситуации. Я хочу поблагодарить президента Союза конькобежцев России (СКР) за слова поддержки. Будем бороться дальше, а что касается этого решения, после череды идентичных оно было ожидаемо», — добавил спортсмен.
Как отметил президент СКР Алексей Кравцов, решение МОК Скобреву и Кузнецову ожидаемо, так как вызов на заседание комиссии Дениса Освальда эквивалентен дисквалификации.
Также среди одиннадцати дисквалифицированных в пятницу спортсменов оказались хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина и бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина.
«Решение ожидаемо, — заявил агентству “Р-Спорт” президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — Ни одного решения по любому спортсмену не было разным. Все под одну копирку, меняли только фамилии и виды спорта. Сейчас готовятся документы для обращения в CAS, ждем мотивировочную часть по нашим спортсменам. А потом ждем дату рассмотрения в CAS».
46 дел: итог или ждать продолжения?
МОК в
«На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией МОК, достигло 46 после процедуры повторного анализа
Ранее сообщалось, что оправдательные вердикты МОК были вынесены по делам фигуристки Аделины Сотниковой, конькобежца Дениса Юскова и хоккеистки Анны Шохиной. Остальные 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
Таким образом, Россия уже недосчиталась 13 завоеванных наград. Своих золотых медалей с Игр-2014 лишились: экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков. Александр Румянцев (Россия), Иван Скобрев (Россия), Денис Юсков (Россия).
Серебряные награды потеряли: женская сборная России по биатлону (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) в эстафете, биатлонистка Вилухина в индивидуальном спринте, конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, саночник Альберт Демченко и команда России по санному спорту (Демченко, Иванова, Денисьев/Антонов) в эстафете.
Бронзовой награды были лишена скелетонистка Елена Никитина. Стоит отметить, что в мужском лыжном марафоне после дисквалификаций Легкова и Вылегжанина золото должно перейти россиянину Илья Черноусову, который стал третьим на Играх в Сочи на данной дистанции.
Призеры соревнований четверок по бобслею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи во время медальной церемонии.