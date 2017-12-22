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22 декабря, источник: Р-Спорт

«Минус 43»: МОК дисквалифицировал еще одиннадцать российских спортсменов

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Очередные 11 дел, открытые комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по итогам перепроверки проб с Олимпийских игр-2014, завершились обвинительными приговорами, и на этот раз скандал коснулся сразу нескольких видов спорта — лыжных гонок, женского хоккея, бобслея, а также санного и конькобежного спорта. Всего же МОК дисквалифицировал 43 российских спортсмена и лишил Россию 13 медалей домашних Игр.

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Наибольший удар пришелся именно по саночникам: дисквалификация и аннулирование результатов Альберта Демченко и Татьяны Ивановой лишило сборную России еще двух серебряных медалей Олимпийских игр-2014. Демченко в Сочи завоевал серебро в соревнованиях одиночников и в эстафете, в которой также Россию представляла Иванова и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.

«Что я могу сказать — мы пойдем в суд, — сказал по телефону возглавляющий сейчас сборную России по санному спорту Демченко. — А как по-другому? Если я ничего запрещенного не совершал, почему они должны марать мое честное имя? Думаю, что уже в понедельник будут поданы иски в Спортивный арбитражный суд (CAS)».

«Сам факт того, что они решили взяться за нас (саночников), был неожиданным, — продолжил специалист. — И ничего неожиданного в решении для меня не было. Потому что все дела фабрикуются по одному лекалу, нас этим не удивишь. И впоследствии мы все равно все будем реабилитированы, хоть и посмертно (с улыбкой)».

«Оскорбление и плевок»

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт, комментируя решение МОК, назвала его оскорблением и плевком, который нельзя оставлять без внимания.

«Естественно, мы будем судиться, отстаивать свои права, — заявила агентству “Р-Спорт” Гарт. — Мы так это просто не собираемся оставлять. Более того, я это расцениваю как оскорбление, допустим, Альберта Демченко — человека, который прошел семь Олимпиад, который посвятил всю свою жизнь санному спорту. Это просто плевок, это нельзя так оставлять. Естественно, мы пойдем в CAS. Не исключаю и гражданские суды, в которые мы будем обращаться».

«Будем решать. Слава богу, в нашей международной федерации работают нормальные, вменяемые и адекватные люди. Нам очень повезло. Я очень рассчитываю на поддержку FIL. Нас на комиссии (Дениса) Освальда очень защищал глава правовой комиссии FIL Кристиан Крее. Он возмущен этими обвинениями, которые предъявляются в наш адрес. Наша международная федерация нас поддерживает», — добавила Гарт.

Уже одиннадцать

Число дисквалифицированных лыжников в пятницу возросло до одиннадцати, к предыдущим обвинительным приговорам присоединились еще три — Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева также пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на зимних Играх в Сочи, а их результаты аннулированы. При этом Крюков своего серебра в командном спринте лишился ранее, когда МОК дисквалифицировал его товарища по команде Максима Вылегжанина.

«Ничего другого, если честно, тут уже и не ожидали. Конечно же, по этим трем ребятам также будем подавать в CAS», — заявила «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Также обвинительный приговор прозвучал и в адрес российских конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова. «Я собираюсь отстаивать свои права в CAS, — подчеркнул Скобрев. — Надеюсь на поддержку Союза конькобежцев России. Я всегда соревновался “чистым”, никогда не употреблял запрещенных веществ и не хочу, чтобы мое имя было запятнано только из-за показаний какого-то нездорового человека».

«Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится. Многие международные федерации уже выступили на стороне спортсменов, надеюсь, Международный союз конькобежцев (ISU) тоже поступит взвешенно в этой ситуации. Я хочу поблагодарить президента Союза конькобежцев России (СКР) за слова поддержки. Будем бороться дальше, а что касается этого решения, после череды идентичных оно было ожидаемо», — добавил спортсмен.

Как отметил президент СКР Алексей Кравцов, решение МОК Скобреву и Кузнецову ожидаемо, так как вызов на заседание комиссии Дениса Освальда эквивалентен дисквалификации.

Также среди одиннадцати дисквалифицированных в пятницу спортсменов оказались хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина и бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина.

«Решение ожидаемо, — заявил агентству “Р-Спорт” президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — Ни одного решения по любому спортсмену не было разным. Все под одну копирку, меняли только фамилии и виды спорта. Сейчас готовятся документы для обращения в CAS, ждем мотивировочную часть по нашим спортсменам. А потом ждем дату рассмотрения в CAS».

46 дел: итог или ждать продолжения?

МОК в пресс-релизе сообщил, что рассмотрены все 46 дел, открытых в отношении российских спортсменов по итогам зимних Олимпийских игр Сочи, не исключив при этом возможность появления новых.

«На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией МОК, достигло 46 после процедуры повторного анализа допинг-проб. Все из них были рассмотрены, по трем делам вынесены оправдательные вердикты. Поскольку некоторые расследования до сих пор продолжаются, нельзя исключать, что могут появиться новые элементы, из-за которых могут быть открыты новые дела и проведены новые слушания», — говорится в заявлении МОК.

Ранее сообщалось, что оправдательные вердикты МОК были вынесены по делам фигуристки Аделины Сотниковой, конькобежца Дениса Юскова и хоккеистки Анны Шохиной. Остальные 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Таким образом, Россия уже недосчиталась 13 завоеванных наград. Своих золотых медалей с Игр-2014 лишились: экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков. Александр Румянцев (Россия), Иван Скобрев (Россия), Денис Юсков (Россия).

Серебряные награды потеряли: женская сборная России по биатлону (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) в эстафете, биатлонистка Вилухина в индивидуальном спринте, конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, саночник Альберт Демченко и команда России по санному спорту (Демченко, Иванова, Денисьев/Антонов) в эстафете.

Бронзовой награды были лишена скелетонистка Елена Никитина. Стоит отметить, что в мужском лыжном марафоне после дисквалификаций Легкова и Вылегжанина золото должно перейти россиянину Илья Черноусову, который стал третьим на Играх в Сочи на данной дистанции.

Призеры соревнований четверок по бобслею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи во время медальной церемонии.

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