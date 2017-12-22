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22 декабря, источник: ТАСС

Число медалей сборной России на ОИ-2014 сократилось до 20

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Количество медалей сборной России с Олимпийских игр 2014 года в Сочи сократилось с 22 до 20. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов и аннулировании их результатов на Играх-2014.

Источник: ИТАР-ТАСС

В числе отстраненных оказались саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, завоевавшие серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой.

На данный момент в активе российской команды по итогам Олимпиады-2014 девять золотых медалей, три серебряных и восемь бронзовых, в неофициальном медальном зачете Игр сборная России занимает четвертое место. После дисквалификаций лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина золотую медаль в гонке на дистанции 50 км должен получить Илья Черноусов, однако МОК пока не объявил его олимпийским чемпионом.

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Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх. МОК рассмотрел все заявленные 46 дел российских спортсменов — конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки ОИ-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. Состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет определен до 28 января.

Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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