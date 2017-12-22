Число медалей сборной России на ОИ-2014 сократилось до 20

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В числе отстраненных оказались саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, завоевавшие серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой.

На данный момент в активе российской команды по итогам Олимпиады-2014 девять золотых медалей, три серебряных и восемь бронзовых, в неофициальном медальном зачете Игр сборная России занимает четвертое место. После дисквалификаций лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина золотую медаль в гонке на дистанции 50 км должен получить Илья Черноусов, однако МОК пока не объявил его олимпийским чемпионом.

Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх. МОК рассмотрел все заявленные 46 дел российских спортсменов — конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки ОИ-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. Состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет определен до 28 января.