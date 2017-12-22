Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Иорданский принц уйдет с поста ООН из-за отказа встать на колени
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
22 декабря, источник: Р-Спорт

МОК рассмотрел все 46 открытых дел российских спортсменов по итогам ОИ-2014

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрел все 46 открытых дел по российским спортсменам по итогам зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, три из них с оправдательным вердиктом, сообщается на официальном сайте организации.

«На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией МОК, достигло 46 после процедуры повторного анализа допинг-проб. Все из них были рассмотрены, по трем делам вынесены оправдательные вердикты. Поскольку некоторые расследования до сих пор продолжаются, нельзя исключать, что могут появиться новые элементы, из-за которых могут быть открыты новые дела и проведены новые слушания», — говорится в заявлении МОК.

Перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 в Сочи занималась комиссия МОК под руководством Дениса Освальда.

Ранее сообщалось, что оправдательные вердикты МОК были вынесены по делам фигуристки Аделины Сотниковой, конькобежца Дениса Юскова и хоккеистки Анны Шохиной. Остальные 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты с Игр в Сочи аннулированы.

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь