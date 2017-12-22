МОК рассмотрел все 46 открытых дел российских спортсменов по итогам ОИ-2014

«На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией МОК, достигло 46 после процедуры повторного анализа допинг-проб. Все из них были рассмотрены, по трем делам вынесены оправдательные вердикты. Поскольку некоторые расследования до сих пор продолжаются, нельзя исключать, что могут появиться новые элементы, из-за которых могут быть открыты новые дела и проведены новые слушания», — говорится в заявлении МОК.