МОК рассмотрел все 46 открытых дел российских спортсменов по итогам ОИ-2014
МОСКВА, 22 дек —
МОСКВА, 22 дек —
«На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией МОК, достигло 46 после процедуры повторного анализа
Перепроверкой
Ранее сообщалось, что оправдательные вердикты МОК были вынесены по делам фигуристки Аделины Сотниковой, конькобежца Дениса Юскова и хоккеистки Анны Шохиной. Остальные 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты с Игр в Сочи аннулированы.