Этап эстафеты олимпийского огня в южнокорейском Чечхоне отменен из-за пожара

«Церемония и сопутствующие увеселительные мероприятия отменены из уважения к жертвам и пострадавшим», — отмечается в сообщении.

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Эстафета олимпийского огня будет продолжена в субботу в городе Танян.

В результате возгорания, произошедшего в четверг вечером в восьмиэтажном здании центра досуга, погибли 29 человек, еще 29 пострадали.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг выразил соболезнования близким жертв и пострадавших в результате инцидента и поручил минимизировать последствия ЧП.