Этап эстафеты олимпийского огня в южнокорейском Чечхоне отменен из-за пожара
СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи отменил этап эстафеты олимпийского огня в городе Чечхон провинции
СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи отменил этап эстафеты олимпийского огня в городе Чечхон провинции
«Церемония и сопутствующие увеселительные мероприятия отменены из уважения к жертвам и пострадавшим», — отмечается в сообщении.
Эстафета олимпийского огня будет продолжена в субботу в городе Танян.
В результате возгорания, произошедшего в четверг вечером в восьмиэтажном здании центра досуга, погибли 29 человек, еще 29 пострадали.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг выразил соболезнования близким жертв и пострадавших в результате инцидента и поручил минимизировать последствия ЧП.
Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.