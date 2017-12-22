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22 декабря, источник: ТАСС

Этап эстафеты олимпийского огня в южнокорейском Чечхоне отменен из-за пожара

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи отменил этап эстафеты олимпийского огня в городе Чечхон провинции Чхунчхон-Намдо, где в результате пожара погибли 29 человек. Об этом говорится в распространенном НОК заявлении.

«Церемония и сопутствующие увеселительные мероприятия отменены из уважения к жертвам и пострадавшим», — отмечается в сообщении.

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Эстафета олимпийского огня будет продолжена в субботу в городе Танян.

В результате возгорания, произошедшего в четверг вечером в восьмиэтажном здании центра досуга, погибли 29 человек, еще 29 пострадали.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг выразил соболезнования близким жертв и пострадавших в результате инцидента и поручил минимизировать последствия ЧП.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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