МПК надеется, что ПКР выполнит все критерии по восстановлению до конца января

Исполком МПК на этой неделе оставил в силе отстранение ПКР, решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года будет принято в конце января. При этом МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

«Окончательный срок для допуска спортсменов к участию в Играх — 23 февраля. Нашей главной целью и надеждой является то, что Паралимпийский комитет России выполнит оставшиеся пять критериев до конца января», — сказал Спенс.

В число остающихся невыполненными критериев входит признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства; одобрение департаментом членства МПК устава ПКР и выполнение всех финансовых аспектов, связанных с восстановлением ПКР; подтверждение от Министерства спорта РФ, что в российском законодательстве были принятые необходимые изменения для применения временных и окончательных санкций по отношению к вспомогательному персоналу, которые работает со спортсменами. Также российская сторона должна предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе Ричарда Макларена.