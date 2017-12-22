Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
22 декабря, источник: ТАСС

МПК надеется, что ПКР выполнит все критерии по восстановлению до конца января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) рассчитывает, что Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнит все необходимые для восстановления членства критерии до конца января. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МПК Крейг Спенс.

Исполком МПК на этой неделе оставил в силе отстранение ПКР, решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года будет принято в конце января. При этом МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

«Окончательный срок для допуска спортсменов к участию в Играх — 23 февраля. Нашей главной целью и надеждой является то, что Паралимпийский комитет России выполнит оставшиеся пять критериев до конца января», — сказал Спенс.

В число остающихся невыполненными критериев входит признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства; одобрение департаментом членства МПК устава ПКР и выполнение всех финансовых аспектов, связанных с восстановлением ПКР; подтверждение от Министерства спорта РФ, что в российском законодательстве были принятые необходимые изменения для применения временных и окончательных санкций по отношению к вспомогательному персоналу, которые работает со спортсменами. Также российская сторона должна предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе Ричарда Макларена.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь