Более 60% россиян поддерживают выступление спортсменов РФ на Играх-2018 под флагом МОК

Согласно данным социологов, ситуация с отстранением сборной России от Олимпиады стала резонансной — с ней были знакомы 97% респондентов. При этом 62% опрошенных поддерживают выступление россиян на Играх в статусе «олимпийский атлет из России», негативно высказались об этом 33%. Для каждого второго (55%) россиянина победа спортсмена из России на Олимпиаде в Южной Корее станет достижением российского спорта в целом. Виновником произошедших событий респонденты в большинстве своем назвали иностранные политические силы (45%).
При этом 60% опрошенных считают, что допущенным к Играм российским спортсменам удастся войти в тройку по числу завоеванных медалей, а 25% из них верят, что российским спортсменам удастся одержать победу в медальном зачете. При этом 59% респондентов отмечают, что ситуация с отстранением снизит шансы на достижение россиянами высоких результатов на Олимпиаде-2018.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение отстранить сборную России от участия в Играх-2018, позволив участвовать в турнире лишь чистым российским спортсменам под олимпийским флагом. Решение было принято на фоне продолжающегося расследования комиссии МОК под управлением Дениса Освальда в отношении российских спортсменов, обвиняющихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Список допущенных к Играм россиян будет определен МОК позднее.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 и 17 декабря 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально- демографическим параметрам, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.