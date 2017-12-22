Более 60% россиян поддерживают выступление спортсменов РФ на Играх-2018 под флагом МОК

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Согласно данным социологов, ситуация с отстранением сборной России от Олимпиады стала резонансной — с ней были знакомы 97% респондентов. При этом 62% опрошенных поддерживают выступление россиян на Играх в статусе «олимпийский атлет из России», негативно высказались об этом 33%. Для каждого второго (55%) россиянина победа спортсмена из России на Олимпиаде в Южной Корее станет достижением российского спорта в целом. Виновником произошедших событий респонденты в большинстве своем назвали иностранные политические силы (45%).

При этом 60% опрошенных считают, что допущенным к Играм российским спортсменам удастся войти в тройку по числу завоеванных медалей, а 25% из них верят, что российским спортсменам удастся одержать победу в медальном зачете. При этом 59% респондентов отмечают, что ситуация с отстранением снизит шансы на достижение россиянами высоких результатов на Олимпиаде-2018.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение отстранить сборную России от участия в Играх-2018, позволив участвовать в турнире лишь чистым российским спортсменам под олимпийским флагом. Решение было принято на фоне продолжающегося расследования комиссии МОК под управлением Дениса Освальда в отношении российских спортсменов, обвиняющихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Список допущенных к Играм россиян будет определен МОК позднее.