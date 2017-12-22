WADA восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже
ТАСС, 22 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте сообщило, что восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже.
ТАСС, 22 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте сообщило, что восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже.
Решение об отстранении было вынесено 24 сентября, оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В течение отстранения лаборатории было запрещено совершать
«WADA радо подтвердить, что аккредитация лаборатории в Париже восстановлена. Мы благодарим лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, которая привела к скорейшему восстановлению», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В период приостановки аккредитации лаборатории все
Ранее генеральный секретарь Французского антидопингового агентства (AFLD) Матье Теоран сообщил агентству Франс Пресс, что проблемы лаборатории были вызваны «исключительным инцидентом», произошедшем еще весной. В ходе проверки проб 84 бодибилдеров практически все тесты выявили содержание запрещенных веществ, в первую очередь стероидов, порой превышавших норму в 200 и более раз.
Теоран также добавил, что агентством были предприняты необходимые корректирующие действия, все потенциально загрязненные образцы прошли повторную проверку, по итогам которой дали отрицательный результат. По словам чиновника, ни один спортсмен с ложноположительной пробой не был ошибочно наказан.