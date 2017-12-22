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22 декабря, источник: ТАСС

WADA восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

ТАСС, 22 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте сообщило, что восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже.

Источник: Reuters

Решение об отстранении было вынесено 24 сентября, оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В течение отстранения лаборатории было запрещено совершать какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализы мочи и крови.

«WADA радо подтвердить, что аккредитация лаборатории в Париже восстановлена. Мы благодарим лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, которая привела к скорейшему восстановлению», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В период приостановки аккредитации лаборатории все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, образцы, которые проходят процедуру подтверждения, и любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах, были перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию.

Ранее генеральный секретарь Французского антидопингового агентства (AFLD) Матье Теоран сообщил агентству Франс Пресс, что проблемы лаборатории были вызваны «исключительным инцидентом», произошедшем еще весной. В ходе проверки проб 84 бодибилдеров практически все тесты выявили содержание запрещенных веществ, в первую очередь стероидов, порой превышавших норму в 200 и более раз. Из-за этого машина, проводившая исследования, была загрязнена, и, несмотря на предпринятую чистку, дала неверный результат как минимум по двум допинг-пробам.

Теоран также добавил, что агентством были предприняты необходимые корректирующие действия, все потенциально загрязненные образцы прошли повторную проверку, по итогам которой дали отрицательный результат. По словам чиновника, ни один спортсмен с ложноположительной пробой не был ошибочно наказан.

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