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21 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Альтернативной Олимпиады не будет»

Министр спорта Павел КОЛОБКОВ по традиции подвел вместе с журналистами итоги года, а также ответил на вопросы — о предстоящей Олимпиаде и тех, кто не сможет туда попасть, о продолжающемся отстранении паралимпийцев и желании самому поехать в Пхенчхан, о победах в летних видах спорта и отсутствии выходных.

Источник: Спорт-Экспресс

БУДУ УВАЖАТЬ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ

— Государство обещало поддержать спортсменов-олимпийцев. О каких суммах идет речь?

— Все спортсмены, которые поедут на Игры в Пхенчхан, получат ту же финансовую поддержку, что и на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Включая премиальные. У ребят тяжелый выбор, их поставили в очень сложные условия. Я буду уважать любое их решение.

— А будет ли организована альтернативная Олимпиада для тех, кто не поедет в Корею?

— Подчеркну — никаких «альтернативных» Игр в России не будет. Олимпиада как соревнование — собственность МОК. Но мы прорабатываем возможность организовать соревнования в России по олимпийским видам спорта с участием, в том числе и иностранных атлетов. Мы также подумаем о призовом фонде этих состязаний. Чтобы все спортсмены, в том числе и которые решат для себя не ездить на Игры по каким-то причинам — это их право — получили возможность в том числе заработать, показывая результаты и добиваясь побед.

— Со спортсменами понятно, а что будет с тренерами и другим персоналом сборных России?

— Да, забыл уточнить — у них точно такие же условия.

— Как относитесь к требованиям по форме сборной на Олимпиаду, сформулированным МОК?

— Отношусь плохо. Сейчас идет обсуждение деталей. Часть критериев вы видели, но они не полные. Предстоит согласование дизайна этой формы — количество логотипов и прочие технические вопросы.

— При этом известная российская компания, много лет одевавшая сборную, стала официальным экипировщиком МОК.

— Этот контракт подписан уже очень давно. А то, что Михаил Куснирович попросил, выполняя все условия договора, при этом убрать брендирование компании в Пхенчхане — сильный, мужественный и очень серьезный шаг. Он готов пожертвовать тем, ради чего любая компания спонсирует спорт, отказаться от рекламы.

ВОЗВРАЩАТЬ ЛИ МЕДАЛИ СОЧИ — ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ

— Что скажете о решении МПК не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России?

— Вы знаете, что у МПК есть дорожная карта, была создана рабочая группа по этому вопросу, так же, как и в федерации легкой атлетики. По сути, у них, как и у ВАДА, есть такой критерий, как признание Россией доклада Макларена в полном объеме. А также восстановление РУСАДА. Наша национальная антидопинговая организация на данный момент выполняет фактически все необходимые функции. А что касается второго вопроса — считаю, что он не относится к деятельности МПК и является необоснованным. Наш паралимпийский комитет выполнил все остальные требования, и я не вижу причин его не восстановить. Зная, какую роль он играет в мировом паралимпизме. Мы будем продолжать работать с ними и доказывать свою правоту. Но главное — сейчас 72 наших спортсмена участвуют в отборе на Паралимпийские игры. А также МПК признал, что ПКР проделал большую работу.

— Что нам делать, чтобы снова выступать под российским флагом?

— Алгоритм очень простой и полностью прописан в решении МОК. При выполнении ряда критериев 25 февраля в Пхенчхане будет поднят флаг России и ОКР восстановят в правах.

— Не станет ли проблемой то, что российские медалисты Сочи не собираются возвращать МОК награды, которых их лишила комиссия Освальда?

— Таких условий у МОК нет. В их решении этого нет. Поэтому возвращать ли медали — зона ответственности каждого спортсмена.

— Планируете ли вы сами поехать в Пхенчхан?

— Конечно, очень хочу быть на Олимпиаде и поддержать наших спортсменов. К сожалению, по тому же решению МОК, официально никто из государственных лиц не будет аккредитован на Игры. Но в неофициальном статусе мечтаю приехать. Хочу быть рядом с ребятами в сложный для них момент.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА — КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

— Допускаете ли возможность в будущем подать иск против информатора ВАДА Григория Родченкова, Макларена или собственно Всемирной антидопинговой организации?

— Допускаю, но обсуждать ее сейчас не буду. Это серьезный вопрос, он требует тишины.

— Прошла информация о законопроекте, по которому тренера можно уволить за нарушение антидопинговых правил. Когда он вступит в силу?

— Там целый пакет законов. И главный из них предусматривает, в том числе уголовную ответственность в отношении специалистов, которые вовлекают спортсменов в применение запрещенных препаратов. Мы будем действовать совместно с РУСАДА и МВД. Сейчас отрабатываем все механизмы. Уверен, в ближайшее время будут и дела — хотя в данном случае нужна серьезная доказательная база. Ну и увольнение — ранее работодатель не мог этого сделать по закону. И мы много раз сталкивались с тем, что не можем ничего сделать с тренером, который официально дисквалифицирован. Теперь с такими будут расторгать контракты. Считаю, это серьезный прогресс.

— Что считаете главным достижением в 2017 году?

— Конечно, это футбольный Кубок конфедераций. Это итог долгой подготовки, плод труда большого количества людей. И после него мы смогли немного выдохнуть — все работало системно и как часы. Кроме того, порадовали выступления национальных сборных в летнем сезоне. 20 видов спорта показали очень высокие результаты — плавание, велоспорт, художественная гимнастика, синхронистки, фехтование, стрельба из лука, стендовая стрельба, прыжки в воду. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на подготовку к Олимпиаде в Токио.

— Накануне российское правительство внесло коррективы в сроки сдачи стадионов для ЧМ-2018. В частности, исключило пункт о том, что это должно произойти до конца 2017 года. Что это значит?

— Все арены находятся в высокой стадии готовности, на трех из них уже завершены все строительно-монтажные работы. По сути, сейчас стоит лишь вопрос о приведении их в соответствие с дополнительными требованиями ФИФА. Самая сложная, заключительная часть — отладка всех систем стадионов, которых больше ста. Все это будет выполнено в рамках принятой нами программы подготовки к турниру, в сроки, необходимые для проведения всех тестовых мероприятий. Никаких сомнений, что мы успеем, нет, в этом можно быть уверенным. У нас ежемесячно приезжают комиссии ФИФА, они видят текущий прогресс.

— Что принес уходящий год лично вам?

— Для меня он был самым сложным в работе на административной должности. Конечно, трудно было и когда я сам выступал, но ответственность министра спорта совсем другая. Я понимаю это. Уверен, что 2017-й сделал меня сильнее.

— Скоро Новый год, как будете его отмечать? Успеваете ли вы вообще отдыхать, когда у вас были последние настоящие выходные?

— Выходных почти нет. Но я же не просто так пришел в спорт — это то, что я люблю, здесь прошла вся моя жизнь. В Новый год отдохну. Нужно набраться сил, в следующем году они все нам понадобятся, работы предстоит много. Уже январь будет достаточно сложный, в нем будет определяться состав спортсменов, которые поедут на Игры. Предстоят слушания и в CAS, и в других инстанциях.

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