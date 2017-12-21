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08:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Bosco потребует от МОК отказаться от своего логотипа

Глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович попросит Международный олимпийский комитет не использовать ее бренд на зимней Олимпиаде-2018. Об этом он заявил агентству Reuters.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это решение было принято из-за позиции МОК, запретившего россиянам выступать под национальным флагом.

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Позднее, в интервью газете «Коммерсантъ» Куснирович пояснил, что компания полностью выполнила свои обязательства перед организацией, поставив полные комплекты одежды. Речь идет о заклеивании или срезании логотипа Bosco — «Мы будем настаивать, чтобы наша интеллектуальная собственность, наш бренд не использовался ни членами, ни сотрудниками МОК на нашей одежде на Олимпиаде в Пхенчхане. Будем, исходя из технологической возможности, это убирать из прямого видения телекамер и фотокорреспондентов», — заявил он.

Бизнесмен добавил, что не боится последствий своего шага. «Я должен был подумать, какие отношения калечить, а какие не калечить… Я не хотел калечить прежде всего мои отношения со мной». Отвечая на прямо поставленный вопрос о причинах поступка, он заявил, что «становлюсь характерным. Старею…».

20 декабря МОК представил логотип для российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан под олимпийским флагом. Логотип выполнен в форме белого круга, в который красными буквами вписано Olympic Athlete From Russia (OAR) («Спортсмены-олимпийцы из России»).

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