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01:17 (мск), источник: ТАСС

Куснирович: Bosco минимизирует маркетинговый ущерб, отозвав бренд с формы МОК

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Компания Bosco, являющаяся официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета (МОК), минимизирует маркетинговый ущерб после отзыва бренда с формы МОК на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава компании Михаил Куснирович.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду Куснирович в интервью агентству Reuters сообщил о намерении попросить МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Причиной для этого послужило решение МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), из-за чего сборная России не сможет выступить на Играх под флагом своей страны. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде в статусе «олимпийский атлет из России».

«Это моя позиция как человека, не согласного с тем, что происходит в олимпийском движении, — сказал Куснирович. — Но это также решение, позволяющее нам с разных точек зрения минимизировать маркетинговый ущерб. МОК принимает те решения, которые принимает, а потом люди, принимающие эти решения, будут ходить в нашей форме с нашим логотипом, МОК же не учитывал интересы партнеров и поставщиков при принятии своих решений об отстранении национальной сборной».

«У нас с МОК очень хорошие и конструктивные взаимоотношения, но уверен, что и там у нас есть недоброжелатели, которые считают, почему они должны ходить в форме российского поставщика на фоне такого скандала вокруг России, — отметил глава Bosco. — И мое предложение [отозвать бренд с формы МОК] дает им возможность также выйти из этой не всегда удобной для них ситуации».

Bosco является эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников МОК, ранее с 2013 по 2016 год МОК сотрудничал с Nike. В 2016 году Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников.

Компания являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх — в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).

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