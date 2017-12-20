«Комитет загоняет паралимпийцев в угол»

Источник: РИА "Новости"

Старший тренер паралимпийской сборной России по фехтованию Елена Белкина в интервью «Газете.Ru» заявила, что решение МПК не восстанавливать членство российского комитета было предсказуемым.

«Это было очевидно заранее, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановлено, и Россия не признает наличия государственной допинг-системы. А ситуация такая, что даже если одно условие не соблюдено, то ПКР не будет восстановлен. МПК будет тянуть столько, сколько сможет, потому что это очень похоже на политический заказ. Ведь паралимпийский спорт — это одно из самых ярких достижений современной России.

Мы же не только подсчитываем медали и добиваемся результатов, а занимаемся реабилитацией. Мы стремимся к тому, чтобы люди после завершения карьеры спортсмена смогли бы продолжить достойную жизнь. На примере фехтовальной сборной могу сказать, что почти все наши ученики защитили дипломы по различным специальностям. Кто-то потом пойдет в судейство, кто-то свяжет жизнь с тренерской деятельностью. У нас в стране действительно большая программа по поддержке людей с ограниченными возможностями", — сказала Белкина.

Специалист также назвала причины более жесткого отношения к российским паралимпийцам, нежели к олимпийской сборной.

«В здоровом спорте все им занимаются профессионально, и на медали претендует большое количество стран. А здесь получается, что все медали в основном забирают Китай и Россия. Китайцы особенно сильны в летних видах, а мы в зимних. Примерное распределение наград выглядит следующим образом: 40% — Россия, 40% — Китай, и остальные 20 распределяются между 30 странами. Думаю, они просто хотят завоевать больше медалей и расчищают себе дорогу.

Мы недавно приехали с чемпионата мира по фехтованию на колясках с 25 медалями. И такое же огромное количество наград завоевывают паратлеты в зимних видах. Вот и причина", — заявила тренер, а также отметила, что шансов на восстановление членства ПКР в конце января практически нет, «потому что все упирается в два вышеназванных условия, которые мы не выполним к концу января».

Однако Белкина не склонна видеть ситуацию в мрачных тонах, так как подчеркнула, что российские паралимпийцы продолжают выступать на соревнованиях под эгидой других организаций.

«К счастью, наши паратлеты могут выступать на других соревнованиях — чемпионатах мира, континентальных первенствах и многих других. Существует Международная спортивная федерации колясочников и ампутантов (IWAS), которая было основана задолго до МПК, и она проводит свои игры, на которых мы принимаем участие. Так что, паралимпийский спорт в России продолжает развиваться, и спортсмены не сидят без стартов», —заключила Белкина.

Первый вице-президент ПКР и депутат Госдумы Олег Смолин рассказал «Газете.Ru», почему российская организация не в состоянии выполнить два последних пункта.

«ПКР выполнил все требования, которые предъявлял к нему МПК, кроме двух. Выполнение этих двух требований от ПКР никак не зависит. Требование о признании допинговой системы на государственном уровне невыполнимо, потому что, если кто-то и может признаться, то только государство, если оно действительно эту систему поддерживало.

Что касается восстановления РУСАДА, то решение принимается на уровне WADA, а у нас этим вопросом занимается Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под руководством Виталия Смирнова. Это совсем не паралимпийский вопрос. Нас загоняют в угол, для того, чтобы сказать, что мы не выполнили каких-то пунктов, которые выполнить невозможно, и поэтому сами виноваты", — сказал Смолин.

Функционер также отметил, что нынешнее положение вещей может сохраняться очень долго.

«Мы находимся в патовой ситуации, и никто не сдвинется с мертвой точки. Если бы нашли кого-то из тех, кто действительно виноват в допинге в Сочи, и их примерно наказали, это могло бы теоретически облегчить ситуацию.

Может быть, это бы помогло, но, как я понимаю, это не в традициях российской власти. Может быть, когда-нибудь потом, но не когда на нас давят. Если позиция МПК по отношению к нам не изменится, то шансов нет. ПКР все что мог, уже сделал. Остается только надеяться, что российские инвалиды не будут второй раз наказаны за преодоление, за то, что они одни из лучших спортсменов на планете", — отметил функционер.

Смолин объяснил политику МПК по отношению к российским паратлетам нечестной конкуренцией.

«Я думаю, что главная причина такого решения МПК заключается в том, что недавно прошли очередные соревнования по лыжам в Канаде, и в очередной раз российская сборная, сто раз проверенная на допинг, — гораздо больше чем любая другая, заняла уверенное первое место.