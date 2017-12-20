Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России

Источник: ИТАР-ТАСС

МОК 5 декабря объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), из-за чего российская сборная не сможет принять участие в Играх в Пхёнчхане под флагом своей страны. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде в статусе «олимпийский атлет из России» под олимпийским флагом.

«Я думаю, в ближайшем будущем запрошу МОК дезактивировать наши права [относительно экипировки на Играх в Южной Корее], — сказал Куснирович, комментируя это решение. — Пусть у них останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использовать». При этом глава компании отметил, что Bosco уже передала одежду для сотрудников МОК на Олимпиаду 2018 года.

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Ранее стало известно, что Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников МОК. С 2013 по 2016 год МОК сотрудничал с Nike. В 2016 году Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников. В декабре текущего года стало известно о расширении сотрудничества компании с МОК.