Бесконечность: комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Как рассказал «Р-Спорт» юрист Артем Пацев, в слушаниях лично приняли участие главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, который на Играх в Сочи еще в качестве спортсмена выиграл два серебра, и саночница Татьяна Иванова (серебро в эстафете). Всего в заседании лично и через видеосвязь принимали участие «примерно человек 10».
«Решений никаких не принято, как обычно, обещали дня
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере конькобежец Иван Скобрев сообщил «Р-Спорт», что его дело комиссией также было рассмотрено.
На слушаниях я не присутствовал, по видеосвязи. Я знаю, что все дела разные, но ни у меня, ни у (конькобежца) Артема Кузнецова, ни у (лыжника Никиты) Крюкова нет никаких изменений анализов.
Союз конькобежцев России будет защищать интересы Кузнецова, доказательства невиновности саночников комиссии представлены.
Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил «Р-Спорт», что организация будет защищать интересы Кузнецова.
«Мы будем поддерживать спортсменов, прежде всего Артема, который продолжает выступления. Что касается Ивана (Скобрева), он закончил свою карьеру и честное имя у него отобрать невозможно, потому что обвинения против него мы считаем абсурдными», — сказал в телефонном разговоре Кравцов.
«Артема будем защищать. Постараемся включить его в апелляцию. Как будут рассматриваться первые дела по апелляциям, уже многое покажет, рассмотрение состоится в конце января», — добавил он.
Демченко же раскрыл «Р-Спорт» некоторые детали происходившего на слушании. В частности, он отметил, что представитель Международной федерации санного спорта (FIL) выступил в защиту российских спортсменов.
«Сторону обвинения послушали, экспертов, защиту. Спортсменам дали два раза сказать свое мнение. Сказали, что решение будет через
Был (на заседании) представитель Международной федерации санного спорта, который занимал позицию защиты спортсменов, именно нас. Он подтвердил, что регулярно присутствует на заборах допинг-проб. Он подтвердил, что после того как спортсмен закручивает пробку, допинг-офицер делает… контрольную проверку емкости на плотность. Не знаю, приняла ли комиссия его высказывание.
Имя представителя FIL позднее в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» раскрыла президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
«Насколько я понимаю, выступили сильно наши адвокаты, и изложил свою позицию руководитель правовой комиссии Международной федерации санного спорта (FIL) Кристиан Крее. Были представлены веские материалы, показывающие невиновность российских спортсменов. Я очень надеюсь, что комиссия вынесет положительное для нас решение», — сказала Гарт по телефону.
Снова Родченков
По словам Скобрева, все обвинения держатся «исключительно на показаниях (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория) Родченкова», которые ранее легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на Играх-2014 в Сочи.
«На том, что он заявил, что мы были в списке спортсменов, которые были на особом контроле. Я не виновен, мне скрывать нечего», — отметил Скобрев.
«Мы хотим поговорить с мистером Родченковым и увидеть доказательную базу, чтобы понять, на каких основаниях нас обвиняют. Уверен, рано или поздно эта история разрешится. Уверен, что те, кто виновен, будут наказаны, кто несправедливо наказан — будут оправданы», — сказал он.
Новые имена
Как рассказал «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, в слушаниях комиссии МОК в среду также приняла участие российская бобслеистка Людмила Удобкина, которая на Олимпиаде в Сочи была разгоняющей у пилота Ольги Стульневой. Стульнева ранее была признана комиссией МОК виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.
«Помимо (бобслеиста) Максима Белугина (на Олимпиаде 2014 года в Сочи выступал в соревнованиях бобслейных двоек и четверок в экипаже пилота Александра Касьянова) на слушания в среду была вызвана и Людмила Удобкина. Комиссия связывалась с ней по видеосвязи», — сказал Пархоменко по телефону.
«То, что меня пригласили принять участие в слушаниях комиссии МОК, стало для меня полной неожиданностью. Мне никто никогда не сообщал о том, что в мой адрес существуют
Что же до ожиданий от предстоящих решений комиссии Освальда, то Демченко прокомментировал их так: «Сложно загадывать, потому что совсем непонятно, как будет приниматься решение. Сказать конкретно, чем все это закончится, невозможно».
К текущему моменту по итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей домашних Игр 2014 года.