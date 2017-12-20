Бесконечность: комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов

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Как рассказал «Р-Спорт» юрист Артем Пацев, в слушаниях лично приняли участие главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, который на Играх в Сочи еще в качестве спортсмена выиграл два серебра, и саночница Татьяна Иванова (серебро в эстафете). Всего в заседании лично и через видеосвязь принимали участие «примерно человек 10».

«Решений никаких не принято, как обычно, обещали дня три-четыре на вынесение решения», — сказал Пацев.

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере конькобежец Иван Скобрев сообщил «Р-Спорт», что его дело комиссией также было рассмотрено.

На слушаниях я не присутствовал, по видеосвязи. Я знаю, что все дела разные, но ни у меня, ни у (конькобежца) Артема Кузнецова, ни у (лыжника Никиты) Крюкова нет никаких изменений анализов. Иван Скобрев

Союз конькобежцев России будет защищать интересы Кузнецова, доказательства невиновности саночников комиссии представлены.

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил «Р-Спорт», что организация будет защищать интересы Кузнецова.

«Мы будем поддерживать спортсменов, прежде всего Артема, который продолжает выступления. Что касается Ивана (Скобрева), он закончил свою карьеру и честное имя у него отобрать невозможно, потому что обвинения против него мы считаем абсурдными», — сказал в телефонном разговоре Кравцов.

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«Артема будем защищать. Постараемся включить его в апелляцию. Как будут рассматриваться первые дела по апелляциям, уже многое покажет, рассмотрение состоится в конце января», — добавил он.

Демченко же раскрыл «Р-Спорт» некоторые детали происходившего на слушании. В частности, он отметил, что представитель Международной федерации санного спорта (FIL) выступил в защиту российских спортсменов.

«Сторону обвинения послушали, экспертов, защиту. Спортсменам дали два раза сказать свое мнение. Сказали, что решение будет через три-четыре дня. Не знаю, относительно всех сразу вынесут решение или нет», — отметил он.

Был (на заседании) представитель Международной федерации санного спорта, который занимал позицию защиты спортсменов, именно нас. Он подтвердил, что регулярно присутствует на заборах допинг-проб. Он подтвердил, что после того как спортсмен закручивает пробку, допинг-офицер делает… контрольную проверку емкости на плотность. Не знаю, приняла ли комиссия его высказывание. Альберт Демченко

Имя представителя FIL позднее в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» раскрыла президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

«Насколько я понимаю, выступили сильно наши адвокаты, и изложил свою позицию руководитель правовой комиссии Международной федерации санного спорта (FIL) Кристиан Крее. Были представлены веские материалы, показывающие невиновность российских спортсменов. Я очень надеюсь, что комиссия вынесет положительное для нас решение», — сказала Гарт по телефону.

Снова Родченков

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По словам Скобрева, все обвинения держатся «исключительно на показаниях (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория) Родченкова», которые ранее легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на Играх-2014 в Сочи.

«На том, что он заявил, что мы были в списке спортсменов, которые были на особом контроле. Я не виновен, мне скрывать нечего», — отметил Скобрев.

«Мы хотим поговорить с мистером Родченковым и увидеть доказательную базу, чтобы понять, на каких основаниях нас обвиняют. Уверен, рано или поздно эта история разрешится. Уверен, что те, кто виновен, будут наказаны, кто несправедливо наказан — будут оправданы», — сказал он.

Новые имена

Как рассказал «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, в слушаниях комиссии МОК в среду также приняла участие российская бобслеистка Людмила Удобкина, которая на Олимпиаде в Сочи была разгоняющей у пилота Ольги Стульневой. Стульнева ранее была признана комиссией МОК виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

«Помимо (бобслеиста) Максима Белугина (на Олимпиаде 2014 года в Сочи выступал в соревнованиях бобслейных двоек и четверок в экипаже пилота Александра Касьянова) на слушания в среду была вызвана и Людмила Удобкина. Комиссия связывалась с ней по видеосвязи», — сказал Пархоменко по телефону.

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«То, что меня пригласили принять участие в слушаниях комиссии МОК, стало для меня полной неожиданностью. Мне никто никогда не сообщал о том, что в мой адрес существуют какие-то подозрения. В среду мне позвонили из Швейцарии и спросили: могу ли я принять участие в слушаниях по видеосвязи? Ответила, что не могу — у меня было совещание. Я уже два года как завершила спортивную карьеру», — рассказала Удобкина по телефону.

Что же до ожиданий от предстоящих решений комиссии Освальда, то Демченко прокомментировал их так: «Сложно загадывать, потому что совсем непонятно, как будет приниматься решение. Сказать конкретно, чем все это закончится, невозможно».