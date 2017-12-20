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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Модный приговор для нейтралов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал руководство по подготовке формы для российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Наши представители будут выступать без национальных опознавательных знаков и с эмблемой «Олимпийский атлет из России» на груди или рукаве.

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9
фотографий
9
фотографий

Имиджевая составляющая — одна из самых чувствительных в выступлении наших спортсменов в Пхенчхане в статусе «Олимпийских атлетов из России». Казалось, разреши МОК россиянам разгуливать по олимпийской деревне в костюмах с триколором на рукаве или надписями на кириллице — и общественность почти смирится с тем, что россияне будут выступать без флага и гимна. Но МОК, как и ожидалось, проявил принципиальность. Без унизительных дополнений, как это было в легкой атлетике, но регламент достаточно жестко не позволяет нам надеяться на какие-либо знаки национальной идентичности во внешнем виде наших олимпийцев. А это создает огромное количество проблем в плане подготовки экипировки как для соревнований, так и для повседневной жизни.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА. ЗАГАДКА ДЛЯ МИРОВЫХ КОРПОРАЦИЙ

Соревновательная форма — это костюмы, в которых спортсмены непосредственно выходят на старт. Например, комбинезоны в беговых и горных лыжах, биатлоне и бобслее или специальные трико для прыгунов с трамплина и горнолыжников. Эта экипировка предоставляется техническими спонсорами, которые у каждой нашей федерации — свои. Как правило, это крупнейшие мировые бренды, которые одновременно обшивают сразу большое количество национальных сборных. Экипировку командам и обслуживающему персоналу они предоставляют бесплатно, получая взамен рекламу.

Ради Олимпиады практически все бренды создают специальную коллекцию, которая отличается от той, в которой спортсмены выступают на этапах Кубка мира. Естественно, на этой экипировке присутствует и обозначение страны — как правило, в формате трехбуквенной аббревиатуры. Хотя цветовая гамма обычно нейтральная. Например, у биатлонистов и лыжников это темно-красные комбинезоны — в точном соответствии с требованиями МОК, они на тон темнее цвета из национального флага. Теперь мировым корпорациям предстоит решить задачу с нанесением на форму аббревиатуры «Олимпийский атлет из России» — Olympic athlete from Russia. Это не так сложно, учитывая огромные масштабы производства и тот факт, что кардинального пересмотра дизайна не потребуется. Но тем не менее, необходимы дополнительные усилия и переговоры.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА. ЗАГАДКА ДЛЯ ОКР

Торжественную форму для церемоний, а также повседневную для жизни в деревне Игр Олимпийский комитет России должен подготовить самостоятельно. Теоретически, этим вопросом можно вообще не заморачиваться — МОК не будет против, даже если наши олимпийцы будут одеты, кто во что горазд. Никто не обязывает нас непременно ходить в одинаковом. Главное, чтобы на одежде не было запрещенных элементов национальной символики. Однако ОКР наверняка сделает все возможное, чтобы форма была достаточно красива и одинакова для всех нейтральных россиян. Это будет непросто, так как коллекция уже подготовлена, и теперь очевидно, что требованиям МОК она не отвечает. Там используются цвета флага, надпись «Россия», эмблема ОКР… Непонятно, что теперь проще: все это убрать и нанести другие надписи, либо просто пошить форму заново.

Задача осложняется еще и тем, что у экипировщика ОКР нет супер-мощного производства, как мировых брендов, упомянутых выше. Полностью одеть несколько сотен человек — это значит пошить несколько тысяч отдельных предметов экипировки, у каждого из которых должен быть свой, согласованный с МОК дизайн. Как компания собирается решить эту задачу всего за полтора месяца, остающихся до старта Игр — не вполне понятно.

Думать о провокациях и пытаться нарисовать российский триколор где-то на подкладке или в другом укромном местечке нам явно не имеет смысла. В таком случае МОК наверняка применит санкции, и главное — может не разрешить россиянам пройти на церемонии закрытия уже под собственным флагом. Это и есть главный стимул, ради которого сейчас стоит сжать зубы и пытаться решить все возникающие проблемы.

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