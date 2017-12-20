МОК представил логотип, под которым могут выступить россияне на ОИ-2018

В частности, официально подтверждено, что на форме будет написано «Olympic Athlete from Russia» и/или «OAR» вместо «Russia». МОК представил один из вариантов логотипа, под которым выступят спортсмены из России.

20 декабря проходит второе заседание комиссии Международного олимпийского комитета, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Комиссия под руководством экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон определит критерии допуска на Игры.