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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК представил логотип, под которым могут выступить россияне на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет официально утвердил критерии, которым должна соответствовать форма российских спортсменов, которые выступят на Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

В частности, официально подтверждено, что на форме будет написано «Olympic Athlete from Russia» и/или «OAR» вместо «Russia». МОК представил один из вариантов логотипа, под которым выступят спортсмены из России.

20 декабря проходит второе заседание комиссии Международного олимпийского комитета, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Комиссия под руководством экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон определит критерии допуска на Игры.

Согласно решению исполкома МОК тренеры и врачи спортсменов, к которым были применены санкции комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом, не получат аккредитацию на Игры-2018.

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