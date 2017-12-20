Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на смену президента (в результате очередных выборов британца лорда Крэйвена сменил представитель Бразилии Эндрю Парсонс), МПК по-прежнему ведет сверх-жесткую политику по отношению к России. Напомним, до сих пор наши паралимпийцы имели возможность выступать на международных соревнованиях и выполнять критерии для отбора в Пхенчхан, но только в статусе нейтральных спортсменов — то есть без национальной формы, флага и гимна.

Свое окончательное решение по поводу участия россиян в Играх-2018 МПК сначала обещал обнародовать 22 декабря, потом почему-то перенес решение на 20-е. И вот «момент истины», которого несколько сотен наших спортсменов и тренеров ждали с замиранием сердца, наступил. Но — ничего не случилось! Дата объявления финального вердикта снова перенесена, на этот раз еще на месяц. Почему же чиновники МПК тянут время?

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ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ. МПК ПОЛУЧИЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ

Если верить в объективность МПК, эта версия кажется самой логичной. Международные чиновники неожиданно получили какие-то новые данные, и теперь, чтобы их проанализировать и сделать правильные выводы, потребуется время. На это время МПК решил оставить все, как есть: то есть россияне могут выступать и выполнять критерии отбора на Игры. Теоретически, ничего страшного не произойдет, если известие о своей судьбе россияне получат на месяц позже. Ну, будут если что проблемы с экипировкой, транспортом, не окажется времени на апелляцию в суде… Но все это мелочи, если предположить, что МПК действительно стремится к истине.

Не совсем понятно, впрочем, какого рода данные могли поступить в МПК. База данных из Московской лаборатории, которую рассылает по всем федерациям Всемирное антидопинговое агентство? Безусловно, какая-то часть паралимпийцев там наверняка есть, и по ним будут открыты дисциплинарные дела. Но все это лишь частные случаи, которые могут отразиться на судьбе конкретных людей, но не ПКР в целом. Если отдельные паралимпийцы и были задействованы в системе «исчезающих проб» авторства бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, странно наказывать за это всех остальных. Многие из наших спортсменов на момент функционирования той системы вообще еще были детьми, и ни в какие сборные не входили.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ. МПК ИЩЕТ УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ЧТОБЫ ОБЪЯВИТЬ ОБ ОТКАЗЕ

На эту версию наталкивают те пять критериев для ПКР для восстановления членства, о которых снова говорит МПК в своем пресс-релизе. Ключевым из них снова является признание второй части доклада Макларена. Это, на самом деле, абсурдное требование, так как доклад Макларена не признает ни много ни мало — Международный олимпийский комитет (МОК). Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не согласилась с выводами Макларена в той части, что у нас существовала государственная или ведомственная система поддержки допинга. Ответственность перед МОК мы несем, говоря простым языком, за попустительство, но не за непосредственное участие в преступной схеме.

МПК же уперто стоит на своем и требует признать Макларена. Очевидно, что особенно после доклада Шмида, Россия на это не пойдет никогда.

Чиновникам из МПК это наверняка известно. А потому, отсрочка приговора может быть связана с тем, что конец января они просто считают более удобным моментом для окончательного отказа. Накануне католического Рождества становиться объектом яростных откликов из России, возможно, просто неудобно. Зато спустя месяц приговор как раз придется на разгар подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане. Решение по паралимпийцам может утонуть в общем шуме и не произвести особого резонанса, что МПК и нужно.