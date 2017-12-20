Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Турагенты начали акцию блокировки продажи туров «Натали Турс»
Кандидаты в президенты предложила выдавать россиянам $500 в месяц
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Биатлонистка сменила Россию на Корею и затосковала
МОК опубликовал правила о форме россиян на Олимпиаде-2018
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) еще на месяц оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном, и если и поедут на Паралимпиаду — то в статусе нейтральных спортсменов.

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на смену президента (в результате очередных выборов британца лорда Крэйвена сменил представитель Бразилии Эндрю Парсонс), МПК по-прежнему ведет сверх-жесткую политику по отношению к России. Напомним, до сих пор наши паралимпийцы имели возможность выступать на международных соревнованиях и выполнять критерии для отбора в Пхенчхан, но только в статусе нейтральных спортсменов — то есть без национальной формы, флага и гимна.

Свое окончательное решение по поводу участия россиян в Играх-2018 МПК сначала обещал обнародовать 22 декабря, потом почему-то перенес решение на 20-е. И вот «момент истины», которого несколько сотен наших спортсменов и тренеров ждали с замиранием сердца, наступил. Но — ничего не случилось! Дата объявления финального вердикта снова перенесена, на этот раз еще на месяц. Почему же чиновники МПК тянут время?

Читайте также
Ждут ли Россию 300 новых дисквалификаций?

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ. МПК ПОЛУЧИЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ

Если верить в объективность МПК, эта версия кажется самой логичной. Международные чиновники неожиданно получили какие-то новые данные, и теперь, чтобы их проанализировать и сделать правильные выводы, потребуется время. На это время МПК решил оставить все, как есть: то есть россияне могут выступать и выполнять критерии отбора на Игры. Теоретически, ничего страшного не произойдет, если известие о своей судьбе россияне получат на месяц позже. Ну, будут если что проблемы с экипировкой, транспортом, не окажется времени на апелляцию в суде… Но все это мелочи, если предположить, что МПК действительно стремится к истине.

Не совсем понятно, впрочем, какого рода данные могли поступить в МПК. База данных из Московской лаборатории, которую рассылает по всем федерациям Всемирное антидопинговое агентство? Безусловно, какая-то часть паралимпийцев там наверняка есть, и по ним будут открыты дисциплинарные дела. Но все это лишь частные случаи, которые могут отразиться на судьбе конкретных людей, но не ПКР в целом. Если отдельные паралимпийцы и были задействованы в системе «исчезающих проб» авторства бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, странно наказывать за это всех остальных. Многие из наших спортсменов на момент функционирования той системы вообще еще были детьми, и ни в какие сборные не входили.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ. МПК ИЩЕТ УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ЧТОБЫ ОБЪЯВИТЬ ОБ ОТКАЗЕ

На эту версию наталкивают те пять критериев для ПКР для восстановления членства, о которых снова говорит МПК в своем пресс-релизе. Ключевым из них снова является признание второй части доклада Макларена. Это, на самом деле, абсурдное требование, так как доклад Макларена не признает ни много ни мало — Международный олимпийский комитет (МОК). Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не согласилась с выводами Макларена в той части, что у нас существовала государственная или ведомственная система поддержки допинга. Ответственность перед МОК мы несем, говоря простым языком, за попустительство, но не за непосредственное участие в преступной схеме.

МПК же уперто стоит на своем и требует признать Макларена. Очевидно, что особенно после доклада Шмида, Россия на это не пойдет никогда.

Чиновникам из МПК это наверняка известно. А потому, отсрочка приговора может быть связана с тем, что конец января они просто считают более удобным моментом для окончательного отказа. Накануне католического Рождества становиться объектом яростных откликов из России, возможно, просто неудобно. Зато спустя месяц приговор как раз придется на разгар подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане. Решение по паралимпийцам может утонуть в общем шуме и не произвести особого резонанса, что МПК и нужно.

Надеяться тут стоит на одно: что нашим паралимпийцам разрешат ехать в Пхенчхан хотя бы в нейтральном статусе. Это уже гораздо лучше, чем тотальный бан, как год назад в Рио-2016.

МОК запретил упоминание России на экипировке спортсменов
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря© Ньюстюб
Главный трансфер зимы в РФПЛ
Переходы ЦСКА: Гинер их не купил, а арендовал или взял бесплатно
Биатлонистка сменила Россию на Корею и затосковала
МОК опубликовал правила о форме россиян на Олимпиаде-2018
Список Карреры. Кого «Спартак» купит этой зимой
Роналду готовится к класико по индивидуальной программе
Шайба Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Вашингтону»
Новости
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь