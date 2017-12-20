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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК опубликовал правила о форме россиян на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал правила о форме, в которой российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Полностью правила из 13 пунктов выглядят следующим образом:

1. Форма спортсменов, а также все их аксессуары и оборудование на церемониях, соревнованиях, тренировках может содержать две пометки — ОАР и/или ее полная расшифровка — Олимпийский атлет из России.

2. Форма официальных представителей России на церемониях, соревнованиях, тренировках может содержать одну пометку — ОАР.

3. В надписи «Олимпийский атлет из России» размер слов «Олимпийский атлет из» должен соответствовать размеру слова «Россия», а сами они располагаться выше названия страны. При этом размер этих слов должен быть пропорционален тому месту, где они будут расположены. Также необходимо получить одобрение со стороны МОК.

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4. Надписи должны быть выполнены на английском языке универсальным шрифтом.

5. На форме разрешены один или два цвета.

6. Отдельные части одежды не должны складываться в триколор.

7. Цвета, использованные в форме, аксессуарах и оборудовании не могут быть такого же цвета, как и на национальном флаге Российской Федерации. Предполагается, что должны быть использованы более темные цвета.

8. Герб страны, эмблема НОК и национальная эмблема должны быть заменены ярким логотипом ОАР.

9. Приложенное изображение предлагается в качестве лого ОАР.

10. Лого ОАР не должно включать в себя третий цвет.

11. На форме не должны фигурировать элементы дизайна национальной идентификации.

12. Эти рекомендации применимы к форме всех спортсменов, официальных представителей и тренеров во время церемоний, соревнований и тренировок.

13. Все пересмотренные образцы экипировки и образцы продукции должны быть одобрены МОК.

5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский атлет из России. Их выбором и допуском займется специальная комиссия.

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