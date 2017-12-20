МОК опубликовал правила о форме россиян на Олимпиаде-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал правила о форме, в которой российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал правила о форме, в которой российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года.
Полностью правила из 13 пунктов выглядят следующим образом:
1. Форма спортсменов, а также все их аксессуары и оборудование на церемониях, соревнованиях, тренировках может содержать две пометки — ОАР и/или ее полная расшифровка — Олимпийский атлет из России.
2. Форма официальных представителей России на церемониях, соревнованиях, тренировках может содержать одну пометку — ОАР.
3. В надписи «Олимпийский атлет из России» размер слов «Олимпийский атлет из» должен соответствовать размеру слова «Россия», а сами они располагаться выше названия страны. При этом размер этих слов должен быть пропорционален тому месту, где они будут расположены. Также необходимо получить одобрение со стороны МОК.
4. Надписи должны быть выполнены на английском языке универсальным шрифтом.
5. На форме разрешены один или два цвета.
6. Отдельные части одежды не должны складываться в триколор.
7. Цвета, использованные в форме, аксессуарах и оборудовании не могут быть такого же цвета, как и на национальном флаге Российской Федерации. Предполагается, что должны быть использованы более темные цвета.
8. Герб страны, эмблема НОК и национальная эмблема должны быть заменены ярким логотипом ОАР.
9. Приложенное изображение предлагается в качестве лого ОАР.
10. Лого ОАР не должно включать в себя третий цвет.
11. На форме не должны фигурировать элементы дизайна национальной идентификации.
12. Эти рекомендации применимы к форме всех спортсменов, официальных представителей и тренеров во время церемоний, соревнований и тренировок.
13. Все пересмотренные образцы экипировки и образцы продукции должны быть одобрены МОК.
5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский атлет из России. Их выбором и допуском займется специальная комиссия.