Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение

Источник: AP 2017

«С прошлого декабря, когда была опубликована вторая часть доклада Макларена, появилось еще больше доказательств того, о чем он заявлял. Если российские власти считают, что выводы и доказательства в докладе Макларена не заслуживают доверия, им следует предоставить соответствующие опровергающие доказательства и объяснения. Пока ничего не было», — сказал Парсонс.

Читайте также IPC не восстановил ПКР и объявит об участии россиян в Паралимпиаде в январе

В среду, 20 декабря, исполком МПК оставил в силе отстранение ПКР. Вопрос об участии россиян в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен в конце января.

19 декабря стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада Макларена. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.