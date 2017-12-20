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16:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение

Россия не предоставила доказательств, опровергающих выводы из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, поэтому Международный паралимпийский комитет (МПК) не восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах. Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс. Его слова приводит пресс-служба организации.

Источник: AP 2017

«С прошлого декабря, когда была опубликована вторая часть доклада Макларена, появилось еще больше доказательств того, о чем он заявлял. Если российские власти считают, что выводы и доказательства в докладе Макларена не заслуживают доверия, им следует предоставить соответствующие опровергающие доказательства и объяснения. Пока ничего не было», — сказал Парсонс.

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В среду, 20 декабря, исполком МПК оставил в силе отстранение ПКР. Вопрос об участии россиян в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен в конце января.

19 декабря стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада Макларена. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

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