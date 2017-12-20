IPC не восстановил ПКР и объявит об участии россиян в Паралимпиаде в январе

«Международный паралимпийский комитет сохраняет отстранение Паралимпийского комитета России и примет окончательное решение о том, может ли ПКР участвовать в зимних Паралимпийских играх-2018 в конце января», — говорится в тексте пресс-релиза.

По словам главы IPC Эндрю Парсонса, поскольку срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля, очередное заседание управляющего совета IPC, которое пройдет 26—28 января , является последним шансом для России вовремя выполнить критерии соответствия для участия в Играх.

В августе 2016 года IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В сентябре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.