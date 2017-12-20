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13:28 (мск), источник: Р-Спорт

IPC не восстановил ПКР и объявит об участии россиян в Паралимпиаде в январе

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), окончательное решение по допуску россиян к участию в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет принято в конце января, говорится в пресс-релизе IPC.

Источник: РИА "Новости"

«Международный паралимпийский комитет сохраняет отстранение Паралимпийского комитета России и примет окончательное решение о том, может ли ПКР участвовать в зимних Паралимпийских играх-2018 в конце января», — говорится в тексте пресс-релиза.

По словам главы IPC Эндрю Парсонса, поскольку срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля, очередное заседание управляющего совета IPC, которое пройдет 26—28 января, является последним шансом для России вовремя выполнить критерии соответствия для участия в Играх.

В августе 2016 года IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В сентябре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

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10:57 (мск)© Ньюстюб
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