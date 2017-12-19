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22:14 (мск), источник: ТАСС

Решение по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России объявят 20 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит решение относительно прогресса в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) 20 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что МПК объявит решение относительно статуса ПКР на пресс-конференции 22 декабря в Лондоне.

«Исполком провел совещание сегодня днем, завтра мы опубликуем пресс-релиз с информацией относительно ПКР, — сказал Спенс. — Наша пресс-конференция, запланированная на пятницу, отменена».

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

В сентябре МПК допустил российских спортсменов по зимним видам спорта к участию в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. От решения МПК по вопросу восстановления членства ПКР зависит участие россиян в предстоящих Паралимпийских играх.

Паралимпиада 2018 года пройдет с 9 по 18 марта.

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