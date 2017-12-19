Экс-первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями двойняшек - мальчика и девочки.
Солт-Лейк-Сити намерен принять Олимпиаду-2030
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Затраты на проведение олимпиады составят более 1.5 миллиарда долларов. В эту сумму входит реконструкция спортивных объектов, что позволит сэкономить на строительстве новых площадок.
Также отмечается, что получение
Напомним, что