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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Солт-Лейк-Сити намерен принять Олимпиаду-2030

Американский Солт-Лейк-Сити собирается подать заявку на проведение Олимпийских игр-2030, сообщает Inside the Games.

Затраты на проведение олимпиады составят более 1.5 миллиарда долларов. В эту сумму входит реконструкция спортивных объектов, что позволит сэкономить на строительстве новых площадок.

Также отмечается, что получение Лос-Анджелесом права на проведение летней Олимпиады-2028 может помешать заявкам других американских городов получить зимние Игры-2026.

Напомним, что Солт-Лейк-Сити принимал Олимпиаду-2002.

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