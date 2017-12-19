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12:33 (мск), источник: ТАСС

Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях о своем гражданстве

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхёнчхане под паралимпийским флагом, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Об этом ТАСС сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Источник: РИА "Новости"

Российские лыжники и биатлонисты, претендующие на участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, на прошлой неделе в канадском Канморе выполнили квалификационный норматив. Всего доступ к Играм, которые пройдут в марте, получили 34 российских спортсмена.

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«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России, — сказала Громова. — Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать [принятое решение]».

Тренер рассказала, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях изменили отношение к россиянам в худшую сторону. «Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо», — отметила она.

«Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали (59 — прим. ТАСС), которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное — победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу», — добавила Громова.

Российские спортсмены по причине дисквалификации Паралимпийского комитета России были допущены к квалификационным стартам под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Вопрос их участия в предстоящей Паралимпиаде будет решен 19 декабря на заседании исполкома МПК, решение будет объявлено через трое суток.

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