Валенки и гимн на подкладках: как нейтралам стать в Пхенчхане россиянами

Источник: Спорт-Экспресс

Рекомендации МОК о том, как должна выглядеть в Пхенчхане одежда россиян, выступающих под нейтральным олимпийским флагом, пока не опубликованы, но уже вызвали бурную реакцию в России. Переживают даже те, кто в прошлом наплевательски относился к внешнему виду спортсменов и тому, что нарисовано на их экипировке. Специально для них «СЭ» отвечает на пять самых главных вопросов по данной теме.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МОК УЖЕСТОЧИЛ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ РОССИЯН?

Говорить о «дополнительном ужесточении» неправильно. Тайная инструкция МОК, о которой накануне сообщили российские СМИ, выглядит как пояснение деталей, которые не прописаны в общем тексте решения исполкома МОК от 5 декабря. Интерпретировать эти уточнения как дополнительные санкции нельзя. Достаточно посмотреть на независимых атлетов, которые выступали на последних Олимпиадах в Сочи и Рио: никто из них не носил на униформе гербов, эмблем своих национальных олимпийских комитетов (членство которых, как и в случае с российским, было приостановлено) и другой государственной символики.

Их форма не повторяла все цвета национального флага сразу. Именно поэтому такие спортсмены и называются «независимыми олимпийскими». Так что ждать, что на униформе «олимпийских атлетов из России» можно изобразить двуглавого орла, было наивно. Даже несмотря на то, что оставить в названии команды слово «Россия» было беспрецедентным решением со стороны МОК, аналогов которому в истории олимпийского движения еще не было.

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ УНИФОРМА НЕЗАВИСИМЫХ ОЛИМПИЙСКИХ АТЛЕТОВ?

На Играх в Рио под именем «независимых олимпийских атлетов» выступала сборная Кувейта, поскольку полномочия местного НОК были приостановлены из-за вмешательства государства в его дела (что запрещено Олимпийской хартией). Представители этой страны завоевали две медали: золото и бронзу в стрельбе. Ставший в Рио олимпийским чемпионом Фехайд Аль-Дехани выбрал черную соревновательную экипировку и черный же спортивный костюм для церемонии награждения. Единственной маркировкой на его одежде были логотипы производителя формы. Олимпийских колец и кода IOA (Независимый олимпийский атлет) на вещах видно не было.

Перед началом Олимпийских игр МОК предложил Аль-Дехани стать знаменосцем команды на церемонии открытия и нести олимпийский флаг, но он, будучи офицером армии Кувейта, отказался. Так что отсутствие на его соревновательной экипировке олимпийских колец и надписи IOA, по-видимому, тоже отражало позицию спортсмена. Тем не менее, Аль-Дехани все же приехал на Олимпийские игры, выступал там как независимый спортсмен и завоевал свое золото.

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Другой подход выбрал второй медалист из Кувейта — Абдулла Аль-Рашиди, завоевавший бронзу. Спортсмен стал героем СМИ не из-за своего результата, а потому что надел под стрелковый жилет футболку лондонского клуба «Арсенал» с его эмблемой, включающей название и пушку на щите. Опознавательный знак был скрыт под полупрозрачным жилетом, но журналисты смогли его разглядеть. По словам самого спортсмена, он «просто купил футболку» и не является болельщиком «канониров». В теории спортсмена могли не допустить до соревнований: выбор Аль-Рашиди можно было бы посчитать нарушением правил, запрещающих любые знаки «третьей стороны» (то есть не НОК и не технического спонсора команды). Но в данном случае эмблему «Арсенала» на футболке Аль-Рашиди посчитали логотипом производителя униформы, в нормы по размерам она укладывалась и была расположена там, где это разрешено. На церемонию награждения Аль-Рашиди вышел в спортивном костюме с белой курткой, на которой помимо логотипа производителя были олимпийские кольца и код IOA (Независимый олимпийский атлет).

Оба представителя Кувейта действовали в Рио рискованно, хотя остались в рамках правил. И своим выбором униформы выразили позицию относительно решения МОК не допустить их до соревнований под флагом собственной страны. Хотя ни один из них не делал публичных заявлений на эту тему. Не исключено, что именно их выбор экипировки подтолкнул МОК более детально прописать правила относительно униформы независимых олимпийских атлетов в таком непростом случае, как со спортсменами из России в Пхенчхане.

КАК РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ОЛИМПИЙСКАЯ УНИФОРМА?

Внешний вид олимпийской экипировки и инвентаря регламентируется несколькими документами, и прежде всего Правилом 50 Олимпийской хартии. В нем говорится: «Никакой вид рекламы или пропаганды коммерческого или иного рода не может использоваться на людях, спортивной одежде, аксессуарах или в целом на любом предмете одежды или оборудования, надетом или используемом участниками соревнований, официальными лицами команды, иным персоналом команды и всеми остальными участниками Олимпийских игр, за исключением идентификации (…) производителя соответствующего предмета одежды или оборудования, при условии, что такая идентификация не находится на видном месте и не привлекает внимание для целей рекламы». Уточнение «на людях» относится к татуировкам, прическам, маникюру и другим формам украшений.

Кроме того, к каждым Олимпийским играм МОК выпускает «Руководство по авторизованным идентификационным символам». Это инструкция почти на 40 страниц. Она регламентирует тип разрешенных символов, их количество, место расположения (например, логотип производителя нельзя наносить на воротник) и даже размер букв в шрифтах, в том числе в названии страны. В конце для наглядности даны картинки с примерами, что можно, а что нельзя. Есть вещи, которые обязаны оставаться небрендированными (например, полотенца или наушники). Эти правила касаются не только спортсменов, но и любых аккредитованных лиц — это общая норма МОК, а не изобретение для России. Нарушение Правила 50 и инструкций к нему «может привести к дисквалификации нарушителя или всей делегации или лишению соответствующего лица или делегации аккредитации».

Во избежание недоразумений, в МОК существует процедура предварительной проверки дизайна униформы, которую рекомендуется проходить, но она пока не является обязательной.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?

Инструкция МОК поощряет использование цветов и элементов национального флага в олимпийской униформе. Но в случае с независимыми олимпийскими атлетами все, понятно, наоборот. В остальном же, судя по всему, экипировка олимпийских атлетов из России должна соответствовать общем правилам МОК.

К разрешенным на Олимпиадах символам относятся логотип производителя, логотип специальных технологий, использованных в экипировке, эмблема НОК, международных федераций (для их представителей), эмблема Пхенчхана-2018 и сами слова PyeongChang 2018.

Ничего другого по правилам на форме или людях появляться не должно. И в скрытой форме тоже.

Олимпийская инструкция образца 2017 года запрещает на униформе или инвентаре «упоминания или имя любой третьей стороны, включая имена и прозвища участников или других лиц (…), маркировок, торговых марок, логотипов, URL, аккаунтов в социальных сетях, хэштегов, элементов корпоративного дизайна или его цветовых схем (в том числе относящихся к спонсорам, национальным федерациям, общественным или государственным организациям или клубам) и любых других знаков отличия (прямых или непрямых, таких как QR-коды или баркоды)».

Поэтому вопросы, можно ли будет делать спортсменам носить нашивки с гербом региона, георгиевскую ленточку или, к примеру, сделать татуировку с березкой или Спасской башней Кремля, вряд ли имеют смысл. Такие вещи должны подпадать под запрет на посторонние символы «третьей стороны».

ЧТО МОЖНО?

Тем не менее, выразить в заметной форме свою национальную принадлежность могут даже независимые атлеты. Например, двое из трех индийских спортсменов, выступавших в Сочи как «независимые участники», на церемонии открытия Игр подобрали к своей нейтральной униформе колоритные шапочки, напоминающие элемент традиционного костюма. А третий шел в обычной шапочке с олимпийскими кольцами. Интересно, что никто из них не стал знаменосцем: флаг МОК перед этой делегацией несла девушка-волонтер. Будет ли у делегации независимых атлетов из России знаменосец олимпийского стяга — еще один интересный вопрос.

Правила МОК запрещают любые проявления национализма на Играх, но не запрещают в визуальной форме отдавать должное природному или культурному наследию страны. Например, австралийцы часто изображали на олимпийской униформе, особенно парадной, свою уникальную флору и фауну: коал, кенгуру, птиц, растения. А новозеландцы в качестве такого национального символа в Лондоне-2012 использовали изображение редкого местного папоротника.

Пока все выглядит так, что россияне на церемонии открытия могут выйти, например, в валенках или меховых шапках, а в качестве рисунка для любой униформы выбрать, например, березку или орнаменты кого-то из известных художников. То есть те предметы или мотивы, в которых нельзя будет усмотреть политическую или коммерческую пропаганду.

Хотя инструкции запрещают надписи на олимпийской униформе, разного рода тексты на ней все же встречаются, просто их убирают в незаметные места. Например, можно, как австралийцы, перечислить всех олимпийских чемпионов в истории страны на подкладке униформы. Итальянцы таким же образом прятали строчки из национального гимна, а корейцы — напутствия от болельщиков. Униформа американских олимпийцев, бывало, включала национальные девизы, например, «Дом храбрости» (Home of the Brave), но внутри карманов и на стельках кроссовок. Единственное «но»: все эти примеры относятся к обычным обстоятельствам, когда страны представляли на Играх сами себя безо всяких оговорок, и на лазейки в правилах смотрели не так строго.