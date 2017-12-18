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18 декабря, источник: ТАСС

ТАСС: Символы страны на форме российских спортсменов на ОИ-2018 могут быть заклеены

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Нанесение наклеек на национальные символы может стать одним из вариантов приведения формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в соответствие с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил источник в одной из национальных федераций по зимним видам спорта, который занимается вопросом экипировки спортсменов.

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5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. В этой связи соревновательная форма спортсменов не должна содержать национальную символику — сочетания трех цветов российского флага и герба страны.

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Источник отметил, что в ситуации, когда до старта Олимпийских игр осталось полтора месяца, производители спортивной экипировки могут просто не успеть изготовить комплекты формы, которая бы удовлетворяла требованиям МОК. Именно по этой причине нанесение наклеек на спортивную форму, в которой российские спортсмены соревнуются на международных соревнованиях, сейчас рассматривается как один из выходов из сложившейся ситуации. При этом не исключено, что на наклейках будет содержаться аббревиатура OAR или ее полная расшифровка — Olympic Athletes from Russia.

Федерация хоккея России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Федерация керлинга России сейчас либо занимаются созданием олимпийской формы, либо уже разработали вариант. Комплект должен быть утвержден МОК, который официально по этому вопросу еще не высказывался.

Параллельно также разрабатывается парадная форма российских олимпийцев, предположительно, ее изготовит экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT.

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