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18 декабря, источник: ТАСС

МОК объявил о создании рабочих групп по борьбе с коррупцией

ТАСС, 18 декабря. Международное партнерство против коррупции в спорте (IPACS) совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) создаст три рабочие группы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Источник: РИА "Новости"

В задачи групп будут входить снижение риска коррупции при закупках, связанных со спортивными мероприятиями и инфраструктурой, урегулирование конфликтов интересов.

Глава комитета МОК по этике Пакеретт Жирар Заппелли отметил актуальность создания групп по борьбе с коррупцией. «Если посмотреть на основные проблемы, с которыми сталкиваются международные спортивные организации, то можно увидеть, что приоритетные направления работы наших групп очень актуальны, — сказал он. — Нам надо разработать инструменты для решения практических проблем, которые помогут улучшить управление в спорте на всех уровнях. Сила IPACS в возможности оперативно действовать на самых высоких уровнях международных спортивных организаций».

Каждая группа должна представить свои проекты на заседании IPACS в июне 2018 года в Лозанне. Международное партнерство против коррупции в спорте было создано в феврале этого года.

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