МОК объявил о создании рабочих групп по борьбе с коррупцией

Глава комитета МОК по этике Пакеретт Жирар Заппелли отметил актуальность создания групп по борьбе с коррупцией. «Если посмотреть на основные проблемы, с которыми сталкиваются международные спортивные организации, то можно увидеть, что приоритетные направления работы наших групп очень актуальны, — сказал он. — Нам надо разработать инструменты для решения практических проблем, которые помогут улучшить управление в спорте на всех уровнях. Сила IPACS в возможности оперативно действовать на самых высоких уровнях международных спортивных организаций».