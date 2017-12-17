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17 декабря, источник: Советский спорт

Открытие Олимпиады-2018 будет сопровождаться рекордным морозом

Церемония открытия зимних Игр 2018 года в корейском Пхенчхане, которая намечена на 9 февраля, обещает стать самой холодной в истории.

Источник: AP 2017

Синоптики прогнозируют, что в этот день столбик термометра опустится до минус 14 градусов по Цельсию, что станет рекордом.

Пока самой холодной является церемония открытия Олимпиады 1994 года в норвежском Лиллехаммере, где была зафиксирована температура минус 11 градусов.

Ситуация осложняется тем, что стадион, где пройдет церемония открытия, не оборудован крышей.

Строительство арены, которая вмещает 35 тысяч человек, продолжалось два года. На нее было потрачено 58 млн долларов.

Теперь оргкомитет планирует принять ряд мер, чтобы не дать зрителям замерзнуть. Предполагается, что процедура проверки при входе на арену будет ускорена, при этом людям на трибунах раздадут согревающие пакеты и одеяла.

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