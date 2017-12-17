Форму с российской символикой запретили на Олимпиаде-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
По информации агентства «Р-Спорт», МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно постановлению, российские спортсмены не смогут использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены олимпийскими кольцами.
5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только «чистые» спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».
Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.