Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Танк РФ за 250 млн, который глох на своем первом параде (фото)
Назван лучший по качеству жизни город России
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
13Самые богатые спортсмены мира в истории
17 декабря, источник: Lenta.Ru

Форму с российской символикой запретили на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
ОКР продолжит нести расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018

По информации агентства «Р-Спорт», МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно постановлению, российские спортсмены не смогут использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены олимпийскими кольцами.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только «чистые» спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».

Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Олимпийцам из России запрещено использовать национальную символику
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря© Ньюстюб
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь