Форму с российской символикой запретили на Олимпиаде-2018

Источник: РИА "Новости"

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По информации агентства «Р-Спорт», МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно постановлению, российские спортсмены не смогут использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены олимпийскими кольцами.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только «чистые» спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».

Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.