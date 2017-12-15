Поздняков: Новый список подозреваемых спортсменов на встрече с МОК не обсуждался

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг WADA передало международным федерациям, а также МОК и Международному паралимпийскому комитету (МПК) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. По сообщениям портала Inside the Games, в списке фигурируют фамилии 300 действующих спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«Нет, данный список не обсуждался. Он был распространен вчера, а сегодня мы обсуждали те списки, которые были поданы еще 23 ноября, которые загружены в базу данных оргкомитета. А по тем 300 спортсменам никаких комментариев не было», — заявил Поздняков.