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21:39 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: Новый список подозреваемых спортсменов на встрече с МОК не обсуждался

ЛОЗАННА /Швейцария/, 15 декабря. /ТАСС/. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР) на встрече в пятницу не обсуждали новый список спортсменов, подозреваемых в применении допинга. Об этом журналистам заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг WADA передало международным федерациям, а также МОК и Международному паралимпийскому комитету (МПК) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. По сообщениям портала Inside the Games, в списке фигурируют фамилии 300 действующих спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«Нет, данный список не обсуждался. Он был распространен вчера, а сегодня мы обсуждали те списки, которые были поданы еще 23 ноября, которые загружены в базу данных оргкомитета. А по тем 300 спортсменам никаких комментариев не было», — заявил Поздняков.

5 декабря исполком МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. На Играх смогут выступить чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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