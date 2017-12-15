Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
Отстраненная МОК скелетонистка РФ выиграла чемпионат Европы
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите здания
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
21:02 (мск), источник: ТАСС

ОКР продолжит нести расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018

ЛОЗАННА /Швейцария/, 15 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит нести финансовые расходы на участие национальных сборных в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Лозанне состоялось первое заседание совместной рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) и ОКР по вопросам участия российских спортсменов в Играх-2018.

«Поскольку этот случай уникальный, и спортсмены хотя и имеют олимпийский статус, но это спортсмены России, то финансовую составляющую будет нести ОКР. МОК в свою очередь выделит субсидию на переезд и проживание этих спортсменов в том порядке, в котором это правило всегда действовало в предыдущие Олимпиады. То есть здесь ничего не меняется в плане финансовых вопросов, взаимодействия с оргкомитетом, а также количественном и качественном составе, который поедет на соревнования», — заявил Поздняков.

5 декабря исполком МОК на основе данных двух комиссий принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. На Играх смогут выступить только чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией МОК.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
Отстраненная МОК скелетонистка РФ выиграла чемпионат Европы
Представлены эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в Пекине
«Чемпионат» назвал основных кандидатов на пост тренера «Ростова»
МОК примет решение по допуску россиян к ОИ до 28 декабря
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
«Барселона» разомнется перед класико: превью 16-го тура Примеры
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь