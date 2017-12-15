ОКР продолжит нести расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018

«Поскольку этот случай уникальный, и спортсмены хотя и имеют олимпийский статус, но это спортсмены России, то финансовую составляющую будет нести ОКР. МОК в свою очередь выделит субсидию на переезд и проживание этих спортсменов в том порядке, в котором это правило всегда действовало в предыдущие Олимпиады. То есть здесь ничего не меняется в плане финансовых вопросов, взаимодействия с оргкомитетом, а также количественном и качественном составе, который поедет на соревнования», — заявил Поздняков.