ОКР продолжит нести расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018

В пятницу в Лозанне состоялось первое заседание совместной рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) и ОКР по вопросам участия российских спортсменов в Играх-2018.
«Поскольку этот случай уникальный, и спортсмены хотя и имеют олимпийский статус, но это спортсмены России, то финансовую составляющую будет нести ОКР. МОК в свою очередь выделит субсидию на переезд и проживание этих спортсменов в том порядке, в котором это правило всегда действовало в предыдущие Олимпиады. То есть здесь ничего не меняется в плане финансовых вопросов, взаимодействия с оргкомитетом, а также количественном и качественном составе, который поедет на соревнования», — заявил Поздняков.
5 декабря исполком МОК на основе данных двух комиссий принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. На Играх смогут выступить только чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией МОК.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.