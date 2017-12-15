Представлены эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в Пекине
Официальный «твиттер» оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, представил эмблемы этих соревнований.
Официальный «твиттер» оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, представил эмблемы этих соревнований.
Напомним, Пекин получил право на проведение Олимпиады летом 2015 года, опередив
Согласно объяснению агентства Xinhua, верхняя часть эмблемы призвана символизировать движения конькобежцев, в то время как нижняя изображает спину лыжника. Горные хребты, среди которых пройдёт Олимпиада, символически отображены лентой в середине эмблемы. Синий цвет, являющийся основным на эмблеме, символизирует мечту, а также чистые снег и лёд. Красный и жёлтый цвета являются символами страсти, молодости и энергии спорта.
Символ Паралимпиады — иероглиф, означающий «стремительный рывок». Он призван воодушевлять спортсменов использовать железную волю и, опираясь на неё, стремиться к мечте.