Представлены эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в Пекине

Напомним, Пекин получил право на проведение Олимпиады летом 2015 года , опередив Алма-Ату (Казахстан). За 14 лет до Игр в столице Китая проходила летняя Олимпиада-2008.

Согласно объяснению агентства Xinhua, верхняя часть эмблемы призвана символизировать движения конькобежцев, в то время как нижняя изображает спину лыжника. Горные хребты, среди которых пройдёт Олимпиада, символически отображены лентой в середине эмблемы. Синий цвет, являющийся основным на эмблеме, символизирует мечту, а также чистые снег и лёд. Красный и жёлтый цвета являются символами страсти, молодости и энергии спорта.