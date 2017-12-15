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18:34 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Подготовка российских спортсменов к ОИ-2018 осуществляется в плановом режиме

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подготовка российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, осуществляется в плановом режиме. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Москве состоялось заседание коллегии Министерства спорта РФ, на котором Колобков прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018, в результате которого российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под олимпийским флагом.

«Всем хорошо известно о решении МОК и решении Олимпийского собрания, по итогам которого российские спортсмены поедут в Пхёнчхан под флагом МОК, — сказал Колобков. — Последние месяцы ситуация по допуску наших спортсменов на Игры-2018 находилась в центре внимания российской и международной общественности. Тем не менее, подготовка к Играм осуществляется в плановом режиме, мы уже понимаем, на что можем рассчитывать в свете требований МОК. Вместе с тем все нюансы еще не ясны, и российская сторона прикладывает все усилия, чтобы максимально ускорить процесс разъяснения условий участия в Олимпиаде; среди тех спортсменов, которые готовились к Играм и соответствуют критериям МОК, есть безусловные лидеры, которые будут бороться за самые высокие места».

В ходе заседания коллегии были подробно рассмотрены вопросы подготовки и участия российских спортсменов в Играх-2018, а также вопросы формирования единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год.

Также Колобков подвел итоги работы Министерства спорта в 2017 году. Он отметил, что в рамках законотворческой деятельности был подготовлен ряд проектов федеральных законов, в частности, об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил, о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года, об увеличении доходов от деятельности букмекерских контор. Кроме того, министр спорта уделил внимание антидопинговой работе. Был разработан национальный план борьбы с допингом, полностью реформировано Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), реорганизована работа антидопинговой лаборатории, идет постоянное взаимодействие со Всемирным антидопинговым агентством, МОК и Международным паралимпийским комитетом.

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