Колобков: Подготовка российских спортсменов к ОИ-2018 осуществляется в плановом режиме

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Москве состоялось заседание коллегии Министерства спорта РФ, на котором Колобков прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018, в результате которого российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под олимпийским флагом.

«Всем хорошо известно о решении МОК и решении Олимпийского собрания, по итогам которого российские спортсмены поедут в Пхёнчхан под флагом МОК, — сказал Колобков. — Последние месяцы ситуация по допуску наших спортсменов на Игры-2018 находилась в центре внимания российской и международной общественности. Тем не менее, подготовка к Играм осуществляется в плановом режиме, мы уже понимаем, на что можем рассчитывать в свете требований МОК. Вместе с тем все нюансы еще не ясны, и российская сторона прикладывает все усилия, чтобы максимально ускорить процесс разъяснения условий участия в Олимпиаде; среди тех спортсменов, которые готовились к Играм и соответствуют критериям МОК, есть безусловные лидеры, которые будут бороться за самые высокие места».

В ходе заседания коллегии были подробно рассмотрены вопросы подготовки и участия российских спортсменов в Играх-2018, а также вопросы формирования единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год.