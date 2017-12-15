Госдума приняла закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила

Документ определяет три ситуации, при которых наставник должен приостановить свою деятельность. Так, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт обладания им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом». В законе также поясняется, что поводом для отстранения может стать факт «распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля».