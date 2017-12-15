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13:06 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. Документ был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Документ определяет три ситуации, при которых наставник должен приостановить свою деятельность. Так, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт обладания им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом». В законе также поясняется, что поводом для отстранения может стать факт «распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля».

Кроме того, временное отстранение наставника спортсмена от работы может грозить ему, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого- либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.

В законе прописано, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил (в том числе однократно) общероссийские и международные антидопинговые правила.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности закон возлагает на Министерство спорта РФ.

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