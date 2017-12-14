Жуков: Дела спортсменов РФ в CAS, ряд из них пройдет в ускоренном режиме
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
«Большинство дел уже сейчас в Лозанне (в CAS), некоторые, как уже договорились с МОК, будут рассмотрены в ускоренном порядке. Обвинения все базируются на одной и той же неподтвержденной информации», — заявил Жуков.
Ранее Жуков сообщил, что все российские спортсмены, отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).