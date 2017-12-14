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22:41 (мск), источник: Р-Спорт

Жуков: Дела спортсменов РФ в CAS, ряд из них пройдет в ускоренном режиме

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Большинство материалов по делам российским спортсменам, обвиненным в допинге, находятся в Спортивном арбитражном суде (CAS), ряд из них пройдет в ускоренном режиме, все обвинения базируются на неподтвержденной информации, заявил агентству «Р-Спорт» глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство дел уже сейчас в Лозанне (в CAS), некоторые, как уже договорились с МОК, будут рассмотрены в ускоренном порядке. Обвинения все базируются на одной и той же неподтвержденной информации», — заявил Жуков.

Ранее Жуков сообщил, что все российские спортсмены, отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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