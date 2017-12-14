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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ждут ли Россию 300 новых дисквалификаций?

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отправило в международные спортивные федерации данные, согласно которым еще примерно 300 российских спортсменов из 25 видов спорта могут быть обвинены в допинговых нарушениях.

Источник: AFP 2017

Речь идет об информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории с первичными результатами тестирования российских спортсменов с апреля 2012-го по сентябрь 2015-го, которые ВАДА получило нелегальным путем от своих информаторов. Следственный комитет России, отказавшийся добровольно передать эти сведения в Монреаль, ранее выражал сомнения в достоверности данных, попавших за океан, но выражал готовность сотрудничать с ВАДА по этому вопросу. Сотрудничества не получилось. Вместо этого агентство поспешило нанести новый удар по нашим спортсменам.

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Считается, что база может подтвердить слова бывшего главы лаборатории Григория Родченкова о том, что он по заданию своего руководства якобы скрывал от ВАДА данные о положительных допинг-пробах элитных российских спортсменов, полученных по результатам внутренних проверок. В международной системе обмене данными ADAMS эти пробы, по рассказам Родченкова, помечались как отрицательные — при том, что в файлах Московской лаборатории они могли значится как положительные. Любые проверки на допинг в Московской антидопинговой лаборатории должны были носить официальный характер и оборачиваться реальными наказаниями.

Все домыслы могли бы снять пробирки с замороженными допинг-пробами, данные о которых и вносились в базу данных Московской лаборатории. Однако эти «вещдоки» арестованы в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, который Следственный комитет РФ завел на Родченкова. И если эти пробирки в ближайшее время не предоставят на суд ВАДА или международных федераций, наших спортсменов могут обвинить на основании «секретных файлов», среди которых, возможно, есть «компромат» на сборную России по футболу образца лета 2014 года.

ЗАКОННОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

В истории спорта уже были дисквалификации без положительных тестов — на основании сравнительных данных паспорта крови, личных признаний и свидетельских показаний, а недавно мы стали свидетелями, как наших спортсменов лишали медалей из-за царапин на пробирках и повышенного содержания соли в биоматериале. Но обвинения благодаря украденным файлам — это что-то новенькое. Законность такого шага — под большим вопросом, и реакция на новую порцию разоблачений будет очень сильно зависеть от конкретных федераций и совершенно точно не будет быстрой.

Как бы то ни было, ВАДА показало России, что новая дубина против нашей страны у агентства есть, и возможное окончание разбирательств по линии МОК после Олимпиады в Пхенчхане совсем не поставит точку в наших допинговых проблемах.

300 спортсменов в 25 видах спорта — это очень много, если учесть, что за последние десять лет проблемы с запрещенными веществами были примерно у тысячи россиян, считая юниоров и членов региональных сборных. Речь сейчас, скорее всего, идет об элитных атлетах — смысла морочить ВАДА голову из-за дублеров у Родченкова не было. Если конечно, представить, что ученый действительно занимался этим скверным делам, а не изменил файлы задним числом.

Даже если представить, что часть подозреваемых успела завершить карьеру или была наказана по другим допинговым делам, нас все равно могут ждать десятки неприятных разбирательств. Корректность новых доказательств ВАДА будет вызывать вопросы, но, учитывая объемы грядущих слушаний, нам впору создавать отдельное юридическое ведомство по защите спортсменов от иностранных судов. Если мы, конечно, все еще хотим за них бороться, а не собираемся успокоить ВАДА каким-то иным способом.

РОДЧЕНКОВ — ЭТО ОШИБКА

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Компромат на российских спортсменов ВАДА представило во время встречи с представителями более чем 60 международных федераций, а также МОК, МПК и национальных антидопинговых организаций. Фамилий обвиняемых мы, скорее всего, до вынесения дисквалификаций из официальных источников, не услышим. Однако возможны «утечки», в особенности, если дело коснется футбольной темы — с приближением чемпионата мира по футболу она будет самой горячей. И именно ее сейчас собирается оседлать неугомонный информатор Родченков.

В четверг Президент РФ Владимир Путин впервые признал, что появление этого человека во главе Московской лаборатории было ошибкой. «Я знаю, кто это сделал. Но теперь что об этом говорить?», — отметил Путин.

Родченкова принял на работу в 2005 году тогдашний глава Росспорта Вячеслав Фетисов. С 2008-го ученый работал под началом Виталия Мутко, в том числе после того, как в 2011-м Григорий Михайлович стал фигурантом уголовного дела и совершил попытку самоубийства.

«Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям, — заявил Президент России. — Это значит, что у них проблемы с психикой. Но нельзя и основывать решения исключительно на показаниях этих людей. Тот факт, что Родченков находится под контролем и защитой ФБР, для нас — не плюс, а минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Мы не знаем, что они с ним делают, и какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно».

Олег ШАМОНАЕВ.

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