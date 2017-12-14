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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Путин: Будем спокойно работать с МОК, защищая интересы наших спортсменов

В четверг Президент РФ провел традиционную большую пресс-конференцию. Приводим ключевые цитаты Владимира Путина, которые касаются спорта.

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О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ ДОПИНГА

— Скандал вокруг допинговой темы раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Но мы сами в этом виноваты, дали повод — действительно выявлены реальные случаи использования допинга. В других странах он тоже выявляется, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа.

О ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

— Спортсмены, которые получают разрешение принимать запрещенные препараты по медицинским соображениям, должны выступать вне конкурса. Иначе они получают преимущество. Честная конкуренция должна быть соблюдена.

О МОК И ВАДА

— Отношения с ВАДА и с МОК мы будет выстраивать конструктивно. Спокойно работать с ними, устраняя проблемы, которые у нас действительно есть, но добиваясь защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Многие международные чиновники этого не хотят, но нам не остается выбора.

О РОДЧЕНКОВЕ

— Появление Родченкова во главе антидопингового центра — это ошибка тех людей и тех структур, которые его туда привели. Я знаю, кто это сделал. Но теперь что об этом говорить? Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям. Это значит, что у них проблемы с психикой. Но нельзя и основывать решения исключительно на показаниях этих людей.

— Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям, понимаем, что им тяжело. На них давят с утра до ночи, запугивают. Но им необходимо основывать свои выводы на чем-то объективном. Тот факт, что Родченков находится под контролем и защитой ФБР, для нас — не плюс, а минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Мы не знаем, что они с ним делают, и какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно.

О ЧМ-2018

— Нет сомнений, что российские города справятся с проведением чемпионата мира по футболу. Для нас очень важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку, и что все идет по графику. На одном из 12 стадионов есть двухмесячное отставание в строительстве. Но это поправимо. Уверен, все будет сделано в срок и качественно.

— Меньше половины расходов на ЧМ-2018 — это бюджетные деньги, больше половины — частные вложения. При этом государственные средства, как было и во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, расходуются на подготовку инфраструктуры: дорог, подъездных путей, аэропортов и вокзалов.

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