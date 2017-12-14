Владимир Путин: Будем спокойно работать с МОК, защищая интересы наших спортсменов
В четверг Президент РФ провел традиционную большую
В четверг Президент РФ провел традиционную большую
О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ ДОПИНГА
— Скандал вокруг допинговой темы раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Но мы сами в этом виноваты, дали повод — действительно выявлены реальные случаи использования допинга. В других странах он тоже выявляется, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа.
О ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
— Спортсмены, которые получают разрешение принимать запрещенные препараты по медицинским соображениям, должны выступать вне конкурса. Иначе они получают преимущество. Честная конкуренция должна быть соблюдена.
О МОК И ВАДА
— Отношения с ВАДА и с МОК мы будет выстраивать конструктивно. Спокойно работать с ними, устраняя проблемы, которые у нас действительно есть, но добиваясь защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Многие международные чиновники этого не хотят, но нам не остается выбора.
О РОДЧЕНКОВЕ
— Появление Родченкова во главе антидопингового центра — это ошибка тех людей и тех структур, которые его туда привели. Я знаю, кто это сделал. Но теперь что об этом говорить? Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям. Это значит, что у них проблемы с психикой. Но нельзя и основывать решения исключительно на показаниях этих людей.
— Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям, понимаем, что им тяжело. На них давят с утра до ночи, запугивают. Но им необходимо основывать свои выводы на
О ЧМ-2018
— Нет сомнений, что российские города справятся с проведением чемпионата мира по футболу. Для нас очень важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку, и что все идет по графику. На одном из 12 стадионов есть двухмесячное отставание в строительстве. Но это поправимо. Уверен, все будет сделано в срок и качественно.
— Меньше половины расходов на ЧМ-2018 — это бюджетные деньги, больше половины — частные вложения. При этом государственные средства, как было и во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, расходуются на подготовку инфраструктуры: дорог, подъездных путей, аэропортов и вокзалов.