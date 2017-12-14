МОК не стал комментировать слова Путина о давлении на организацию
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
Путин в четверг заявил на
«Мы обычно не комментируем высказывания глав государств», — заявили агентству «Р-Спорт» в
МОК ранее дисквалифицировал Олимпийский комитет России, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом при определенных условиях. Также был опубликован доклад комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти РФ «допинговой системы».