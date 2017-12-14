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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

МОК не стал комментировать слова Путина о давлении на организацию

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать заявление президента РФ Владимира Путина о давлении, под которым находится сам комитет, а также Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Путин в четверг заявил на пресс-конференции, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление.

«Мы обычно не комментируем высказывания глав государств», — заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.

МОК ранее дисквалифицировал Олимпийский комитет России, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом при определенных условиях. Также был опубликован доклад комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти РФ «допинговой системы».

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