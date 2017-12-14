МОК не стал комментировать слова Путина о давлении на организацию

Путин в четверг заявил на пресс-конференции, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление.

МОК ранее дисквалифицировал Олимпийский комитет России, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом при определенных условиях. Также был опубликован доклад комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти РФ «допинговой системы».